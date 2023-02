A45 im Ruhrgebiet: Tödlicher Unfall! Beifahrer steigt nach Panne aus und wird von Lkw überrollt

Tragischer Verkehrsunfall auf der A45 im Ruhrgebiet! Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Autobahn in Hagen Richtung Dortmund zu einem Unfall, in den ein LKW und ein Sprinter involviert waren. Dabei ist eine Mann (37) gestorben.

Die A45 im Ruhrgebiet war zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Dreieck Dortmund/Witten stundenlang gesperrt. Dabei landete auch ein Hubschrauber auf der Autobahn, der letztlich allerdings nicht zum Einsatz kam.

A45 im Ruhrgebiet: Toter bei Verkehrsunfall

Nach Angaben der Polizei Dortmund ereignete sich das Unglück gegen 15.40 Uhr im Kreuz Dortmund-Süd. Kurz davor musste ein Sprinter aufgrund einer Panne anhalten. Der Beifahrer (37) stieg aus und wollte sich den Motorraum ansehen, als ein Lkw ungebremst hinten auf den Sprinter auffuhr.

Der Lkw erfasst erst den Sprinter und anschließend den Mann. Für den 37-Jährigen aus Herne sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der Fahrer des Sprinters (28) erlitt leichte Verletzungen, der Lkw-Fahrer (53) aus Bönen einen Schock. Seelsorger der Feuerwehr betreuten die Unfallbeteiligten vor Ort gemeinsam mit dem Opferschutz der Polizei.

Sperrung nach LKW-Unfall auf 45 im Ruhrgebiet

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A45 Hagen in Richtung Oberhausen zwischen dem Westhofener Kreuz und dem Dreieck Dortmund/Witten gesperrt werden. Hinter der Unfallstelle staute es sich auf mehreren Kilometern.

Gegen 19.00 Uhr konnte eine Spur wieder freigegeben werden, um den Stau nach und nach abfließen zu lassen. Um 23 Uhr konnte die Sperrung komplett aufgehoben werden. Danach löste sich der Stau endgültig auf.