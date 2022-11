A45 in NRW: Ikea-Laster geht in Flammen auf ++ Autobahn gesperrt

Schweres Unglück auf der A45 in NRW am Montagmorgen (14. November). Auf der Autobahn kurz vor dem Kreuz Hagen ist gegen 6.40 Uhr ein mit Möbeln beladener Lkw von Ikea aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Brand zu löschen.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A45 am Montagmorgen zwischen der Anschlussstelle Schwerte-Ergste und dem Kreuz Hagen gesperrt werden. Hinter der Unglücksstelle bildete sich in Fahrtrichtung Frankfurt ein kilometerlanger Stau. Wann die Autobahn in NRW wieder freigegeben werden kann, ist unklar.

A45 in NRW nach Lkw-Brand gesperrt

Nach Informationen von DER WESTEN handelt es sich um einen Lastwagen des Möbelgiganten Ikea. Der Fahrer konnte sich zum Glück aus dem Führerhaus befreien, bevor es zu spät war. Der Mann blieb nach Angaben der Polizei Dortmund unverletzt.

Der Feuerwehr ist es in der Zwischenzeit gelungen, den brennenden Lastwagen zu löschen. Dazu haben die Einsatzkräfte auch Löschschaum genutzt. Danach galt es nicht nur, das komplett ausgebrannte Wrack am Unfallort zu bergen. Die Autobahnmeisterei muss auch die Fahrbahn der A45 aufwendig reinigen. Die umfangreichen Aufräumarbeiten dürften sich also noch eine Weile hinziehen.

Lkw-Brand auf A45 in NRW – Polizei hat wichtige Bitte

Die Einsatzkräfte leiteten den Verkehr über die Tangente Richtung Hagen ab. „Über einen kurzen Umweg können Autofahrer dann wieder auf die A45 auffahren“, erklärt die Polizei Dortmund. Zwar soll der Verkehr durch diese Maßnahme wieder rollen. Dennoch baten die Einsatzkräfte am Montagmorgen im Berufsverkehr alle Autofahrer den Bereich um die Unfallstelle auf der A45 in NRW weiträumig zu umfahren. Denn so schnell könne sich der Stau hinter der Unglücksstelle nicht auflösen.

Gegen 10 Uhr staute es sich nach WDR-Angaben auf acht Kilometern von Schwerte-Ergste bis zum Westhofener Kreuz. Zeitgleich teilte die Polizei Dortmund mit, dass die Fahrbahn noch mindestens bis 15 Uhr gesperrt bliebe. Die Ermittlungen der Polizei zur Unglücksursache dauern an.

