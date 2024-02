A45 in NRW: Verletzte bei Massenkarambolage ++ Kinder betroffen ++ Vollsperrung!

Heftige Unfall-Serie am Samstagabend auf der A45 in NRW! Nach einer Massenkarambolage glich die Autobahn einem Trümmerfeld. Zeugen berichten von schlimmen Eindrücken. Zeitweise war eine Vollsperrung erforderlich.

Wegen der Vielzahl an beteiligten Fahrzeugen und Menschen wurde Großalarm ausgelöst. Zahlreiche Rettungskräfte eilten auf die A45 in NRW. Hier die bisherher bekannten Einzelheiten.

A45 in NRW: Auto mit Familie landet auf dem Dach

Am Samstagabend (10. Februar) ereignete sich auf der Autobahn 45 bei Schwerte eine Massenkarambolage, die genau genommen aus zwei Unfällen bestand. Der erste passierte nach Angaben der Polizei um 18.42 Uhr, der zweite kurz danach an derselben Stelle. Es wurden insgesamt fünf Menschen verletzt. „Es sah schrecklick aus“, heißt es in den Nutzer-Kommentaren zu dem Unfall auf der Webseite „stau.info“.

Massenkarambolage auf der A45 bei Schwerte – Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Foto: dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache waren auf der A45 in NRW (Fahrtrichtung Hagen) zwischen dem Westhofener Kreuz und der Abfahrt Schwerte-Ergste auf der Ruhrbrücke sieben Autos ineinander gefahren. In der Folge überschlug sich ein weißer SUV und blieb auf dem Dach liegen. Nach Informationen von DER WESTEN befanden sich im Innern ein Mann, eine schwangere Frau und zwei Kinder. Nach aktuellem Wissensstand kamen sie jedoch ohne gravierende Verletzungen davon.

In einem weißen SUV, der auf dem Dach liegen blieb, sollen Erwachsene und Kinder gesessen haben. Foto: Alex Talash

Rettungsdienst betreut 16 Betroffene

Die Feuerwehr löste aufgrund der vielen Beteiligten einen Großeinsatz für den Rettungsdienst aus. Die Rettungskräfte mussten insgesamt 16 betroffene Insassen betreuen. Nach der Sichtung durch Notärzte und Notfall-Sanitäter wurden fünf Verletzte in Krankenhäuser transportiert.

Die Unfallursache war am Abend noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A45 in Fahrtrichtung Hagen zeitweise komplett gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau. Gegen 21.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder fließen.

