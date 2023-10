A45 in Dortmund gesperrt ++ Bombe muss entschärft

Bombenentschärfung in Dortmund!

An der Richterstraße in Dortmund-Bodelschwingh wurde am Donnerstag (19. Oktober) eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Diese muss noch heute entschärft werden. Das hat auch eine Sperrung der A45 zur Folge.

A45 in Dortmund muss gesperrt werden

Laut der Stadt Dortmund müssen 650 Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Der Evakuierungsradius beläuft sich zwar „nur“ auf 250 Meter, dennoch muss die A45 während der Entschärfung gesperrt werden.

Um 15.30 Uhr begann bereits die Evakuierung. Während die Buslinien 470, 471, 472 und 477 weiter wie geplant fahren, kommt es auf der A45 zu Sperrungen.

Ab 17 Uhr wird die A45 bei Dortmund zwischen Dortmund-Hafen und dem Dreieck Dortmund-Bodelschwingh gesperrt. „Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren“, teilte die Stadt Dortmund mit.