A44 in NRW: Spektakuläre Verfolgungsjagd – Polizeihubschrauber im Einsatz

Mit dieser schwierigen Verfolgungsjagd auf der A44 in NRW hatte offenbar nicht mal die Polizei gerechnet.

Eigentlich wollten die Beamten nur ein verdächtiges Fahrzeug anhalten, um es zu überprüfen. Doch der Fahrer dachte gar nicht daran, den Anweisungen der Polizisten Folge zu leisten. Es entwickelte sich eine spektakuläre Verfolgungsjagd auf der A44 in NRW, bei der sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.

A44 in NRW: Spektakuläre Verfolgungsjagd zwischen Polizei und Autofahrer

Wie die Polizei Dortmund in einer Pressemeldung mitteilte, ereignete sich das Geschehen in der Nacht vom Sonntag (23. Juli) auf Montag. Gegen 0.20 Uhr bemerkten Polizeibeamte in zivil aus Unna ein verdächtiges Auto im Bereich der Hammer Landstraße. Als die Beamten Anhaltezeichen gaben, flüchtete der mit drei Personen besetzte Pkw in Richtung A445.

Doch auch dort gab er noch nicht auf. Es ging weiter mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die A44 in Richtung Dortmund. Mit weiteren Einsatzwagen sowie einem Polizeihubschrauber nahm die Polizei die Verfolgung auf. Im Bereich Unna-Ost drehte sich das flüchtende Auto und verunfallte. Wer nun davon ausgeht, dass die Verfolgung durch den Unfall ein Ende fand, der irrt sich gewaltig.

Mann flüchtet zu Fuß weiter

Eine männliche Person flüchtete fußläufig aus dem Auto. Der stark beschädigte Pkw fuhr über das dortige Autobahnkreuz wieder zurück auf die A44 in Richtung Kassel. Während der Fahrt flüchtete ein weiterer Mann fußläufig.

Im weiteren Verlauf fuhr das Auto auf den Parkplatz Hellweg-Süd. Dort versuchte der Fahrer zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück zu flüchten. Mithilfe der Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers konnte der Fahrer festgenommen werden. Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um einen 47-Jährigen. Die Ermittlungen der Polizei Dortmund zu den Hintergründen der Verfolgungsjagd auf der A44 in NRW dauern an.