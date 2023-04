A44 in NRW: Drama auf der Autobahn! Mann tot

Schreckliche Szenen auf der A44 in NRW am späten Freitagabend (14. April). Bei einer Rast auf dem Parkplatz Hellweg-Süd ist ein Mann (46) nach Angaben der Polizei Dortmund gegen 21.30 Uhr überfahren worden.

Für den 46-Jährigen sollte jede Hilfe zu spät kommen. Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des tödlichen Unfalls aufgenommen. Viele Fragen sind nach dem Unglück in NRW noch offen.

A44 in NRW: Mann stirbt auf Autobahn

Die Beamten beschäftigt vor allem, was das Unfallopfer dazu getrieben hat, in der Dunkelheit auf die Autobahn zu rennen. Was geschah unmittelbar vor dem Unglück? Ersten Ermittlungen zufolge war der 46-jährige Pole mit einem Kleinbus auf dem Weg von Holland nach Polen. Während einer Pause lief der Mann offenbar vom Parkplatz bei Gesecke auf die Fahrbahn der A44.

Die Leitplanke in der Mitte der Autobahn erreichte er noch unfallfrei. Dann soll der Mann plötzlich umgekehrt sein, um wieder Richtung Rastplatz zu laufen. Doch den sollte der 46-Jährige nicht mehr lebend erreichen.

Bochumer überfährt Fußgänger auf A44 in NRW

Denn genau zu dem Zeitpunkt rauschte ein Mann (53) aus Bochum mit seinem Wagen heran. Der 53-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte gegen den Fußgänger. Der wurde nach dem Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der Bochumer sowie weitere Insassen des Fahrzeugs blieben hingegen unverletzt.

Die Polizei Dortmund rückte an und sperrte die Autobahn in Richtung Kassel für die Dauer der Bergungsarbeiten und Aufnahme des Unfalls ab. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahme-Teams sicherten Spuren und versuchten den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Ermittlungen der Polizei Dortmund in dem Fall dauern an.

