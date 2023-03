A44 in NRW: Maschinenpistolen und fast 7.000 Schuss Munition! Polizei stoppt Auto voller Waffen

Krasser Fund bei einer Polizeikontrolle auf der A44 bei Soest (NRW)! Wie die Beamten am Mittwoch (29. März) mitteilten, haben sie einen Tag zuvor ein Auto aus dem Verkehr gezogen. Der irre Grund: Sein Kofferraum war von oben bis unten voll mit allerhand Waffen geladen!

Elf Maschinenpistolen und 6.800 Schuss Munition sollen sie in dem Wagen auf der A44 in NRW gefunden haben. Der 42-jährige hatte diese im Kofferraum seines Fahrzeugs transportiert. Doch neben den Maschinenpistolen und der Munition fanden die Beamten auch noch weitere verbotene Gegenstände.

A44 in NRW: Polizei ermittelt gegen 42-Jährigen

Denn neben Maschinenpistolen und 6.800 Schuss Munition konnten die Beamten auch vier Pistolen und 192.000 sogenannte Zündhütchen entdecken. Sowohl die Waffen als auch die Munition und das Zubehör waren neu verpackt.

Nachdem die Polizei den 42-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen hatte, hatte er gegenüber den Beamten zunächst verneint, Waffen im Auto mitzuführen. Er konnte den Kauf der Waffen in den Niederlanden mit vorgelegten Dokumenten belegen. Doch Nachweise, dass er diese legal nach Deutschland transportiert hatte, konnte er nicht vorlegen.

Sowohl die Waffen als auch die Munition wurden beschlagnahmt. Gegen den 42-jährigen Autofahrer wird nun ermittelt. Ihm werden Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Sprengstoffgesetz vorgeworfen.

Weitere News:

