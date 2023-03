A44 in NRW: Tödlicher Unfall in der Nacht – Auto völlig zerstört

Tödlicher Verkehrsunfall auf der A44 in NRW. Am späten Dienstagabend, den 22. März, sind zwei Autos auf der Autobahn bei Meerbusch ineinander gekracht.

Eine Person wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch vor Ort. Die andere liegt mutmaßlich leicht verletzt im Krankenhaus. Die A44 in NRW war noch bis in den Morgen gesperrt.

A44 in NRW: Auffahrunfall bei Meerbusch – Autofahrer stirbt

Gegen 23.00 Uhr waren auf der A44 bei Meerbusch in Fahrtrichtung Düsseldorf zwei Autos kollidiert. Bei dem Auffahrunfall in der Nähe der Ausfahrt Meerbusch-Osterrath gerieten beide Wagen ins Schleudern.

Ein Auto wurde bei dem Aufprall so zusammengeknautscht, dass die Person darin nicht mehr herauskam und aufgrund schwerer Verletzungen noch vor Ort in ihrem Wagen verstarb. Der andere Autofahrer verletzte sich ebenfalls. Wie schwer, konnte ein Sprecher der zuständigen Autobahnpolizei Düsseldorf am Mittwochmorgen nicht genau sagen. Er ging von einer leichten Verletzung aus.

Polizei sperrt Autobahn

Der Rettungsdienst brachte die verletzte Person ins Krankenhaus und das Verkehrsunfallteam sicherte die Unfallstelle ab. Weil das vollkommen zusammengestauchte Fahrzeug des Verstorbenen abgeschleppt werden musste und etliche Trümmerteile auf der Fahrbahn lagen, sperrte die Polizei die Fahrbahn bis in die Morgenstunden.

Erst gegen 4.00 Uhr gab sie die Autobahn A44 wieder frei.