Köln: Entflohener Straftäter gefasst – jetzt atmet Bevölkerung wieder auf

Aufatmen in Köln! Am Montag (16. Juni) entkam ein Straftäter (38) während eines begleiteten Freigangs aus einer Klinik in Westhoven. Die Polizei startete umgehend eine Fahndung, während Ermittler mögliche Aufenthaltsorte des Mannes unter die Lupe nahmen.

Am Montag (23. Juni) dann die erlösende Nachricht: Der Straftäter wurde von Zivilfahndern gegen 15.15 Uhr auf einer Parkbank in Velbert angetroffen, ließ sich widerstandslos zurück in die Klinik nach Köln bringen. Der Coup gelang nach einem Zeugenhinweis.

Straftäter flüchtete aus Klinik

Der Gesuchte war per Gerichtsbeschluss im Maßregelvollzug in einer Klinik in Köln-Porz untergebracht. Während eines Freigangs rannte er in ein nahegelegenes Waldstück. Die begleitende Mitarbeiterin blieb unverletzt und alarmierte sofort die Polizei.

Die Fahnder setzten Spürhunde und einen Hubschrauber ein – zunächst ohne Erfolg. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung wurde eingeleitet, die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Die Polizei warnte die Menschen davor, den Gesuchten auf eigene Faust zu suchen oder ihn anzusprechen – er könnte gefährlich und unberechenbar sein. Letztlich ging alles glimpflich aus. Und der Straftäter sitzt wieder hinter Gittern…