A44 in NRW: Vollsperrung nach Horror-Unfall! ++ Autos brennen aus ++ Lebensgefahr!

Schreckliche Szenen haben sich am Sonntagmorgen auf der A44 in NRW ereignet! Das Bild an der Einsatzstelle schockierte auch die Retter. Brennende Autos, mindestens fünf Verletzte!

+++ Essen: Albtraum-Crash mit Polizei-Wagen ++ Neue Details +++

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 44 in NRW (Fahrtrichtung Dortmund) zwischen Werl-Süd und dem Kreuz Unna-Ost sind am Sonntagmorgen (3. März) gegen 6.30 Uhr mindestens zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Drei weitere Insassen aus den insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen wurden schwer verletzt. Die A44 in Richtung Dortmund ist voll gesperrt. Und das wird auch noch über Stunden hinweg so bleiben.

A44 in NRW: Rettungshubschrauber landet

Wie die Polizei Dortmund berichtet, gingen unmittelbar nach dem Unfall auf der A44 in NRW zahlreiche Notrufe in der Leitstelle ein. Vorbeifahrende Zeugen und Ersthelfer meldeten ein Auto, das auf der linken Fahrzeugseite liege. Außerdem standen – rund 150 Meter weiter – zwei Autos in Vollbrand. Einige mutige Helfer retteten die Insassen aus den Autos, die teilweise bereits Feuer gefangen hatten.

Auf der A44 in NRW hat sich ein fürchterlicher Unfall zugetragen. Autos brannten völlig aus. Foto: Mauermann, news 4 Video-Line TV

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizisten rückten zum Großeinsatz aus. Außerdem landete ein Rettungshubschrauber im Bereich der nahegelegenen Raststätte. Dieser flog einen der Verletzten ins Krankenhaus. Die anderen vier Verletzten wurden mit Rettungswagen transportiert.

+++ Ruhrgebiet: Kleinkind (1) von Auto überrollt ++ Hubschrauber-Einsatz +++

Zeitweise musste die A44 auch in die Gegenrichtung – also in Fahrtrichtung Kassel – voll gesperrt werden. Inzwischen kann der Verkehr dort allerdings wieder rollen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unfallaufnahme dauert bis zum Nachmittag

Der Unfallhergang und die Hintergründe sind laut Polizei Dortmund aktuell noch gänzlich unklar. Für die weiteren Untersuchungen wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Münster alarmiert. Dieses wird noch mehrere Stunden vor Ort im Einsatz sein und den Unfallort mit hochmoderner Technik wie zum Beispiel einem 3D-Scanner oder einer Drohne aufnehmen. Erst im Anschluss können die Aufräumarbeiten beginnen.

Mehr News:

Voraussichtlich erst am Sonntagnachmittag kann die A44 in NRW wieder freigegeben werden. Es kommt zu langen Staus. Die Polizei Dortmund bittet Autofahrer daher, den betroffenen Bereich zu umfahren.

Wie berichten weiter, sobald neue Informationen vorliegen.