A43 im Ruhrgebiet nach Unfall gesperrt ++ Langer Stau

Nach einem schweren Unfall auf der A43 im Ruhrgebiet ist die Autobahn am Dienstagmorgen (31. Oktober) gesperrt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf Höhe der Schrankenanlage hinter der Anschlussstelle Herne-Eickel in Fahrtrichtung Münster.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A43 am Vormittag vorübergehend gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Gegen 8.30 Uhr standen die Autos auf acht Kilometern bis zum Kreuz Bochum.

A43: Sprinter verunglückt – Autobahn gesperrt

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte eine Sprecherin der Polizei Dortmund mit, dass ein VW-Sprinter, auf der A43 in Fahrtrichtung Münster verunglückt war. Der Fahrer verlor gegen 6.50 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW-Transporter und kam im Bereich links von der Fahrbahn ab.

Etwa auf Höhe der Schrankenanlage hinter der Anschlussstelle Herne-Eickel geriet das Fahrzeug auf die Mittelleitplanke und konnte sich nicht mehr vom Fleck bewegen. Zunächst führte die Polizei den Berufsverkehr noch an der zunächst ungesicherten Unfallstelle vorbei. Doch gegen 7.40 Uhr sperrten die Beamten die A43 für die Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle komplett ab.

Transporter verunglückt auf A43 – so geht es dem Fahrer

Wie lange die Sperrung noch andauert, war gegen 8.45 Uhr noch nicht abzusehen. Auch um 10 Uhr war noch immer kein Ende in Sicht. Es sei ein Abschlepper angefordert worden, um das Fahrzeug zu bergen, teilte die Polizei-Sprecherin mit. Im vorläufigen Bericht hieß es, dass die Arbeiten noch eine Zeit in Anspruch nehmen könnten. Glück im Unglück hatte der Fahrer des Transporters. Er blieb nach ersten Erkenntnissen der Polizei unverletzt.

