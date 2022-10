A40 bei Mülheim: Unfall! +++ Transporter fährt in Auto +++ Frau muss aus Wagen geschnitten werden

Verkehrsunfall auf der A40 bei Mülheim mit zwei Verletzten!

Am Freitag war ein Transporter in ein Auto gekracht. Die Autofahrerin steckte in dem Fahrzeug fest und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Die Feuerwehr Mülheim rückte sofort zur A40 aus und schnitt die eingeklemmte Frau frei.

Unfall auf A40 bei Mülheim: Autofahrerin schwer verletzt im Krankenhaus

Gegen 15.13 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr. In der Auffahrt Winkhausen in Fahrtrichtung Essen war ein Transporter auf einen Kleinwagen aufgefahren. Bei der Kollision verletzten sich beide Fahrer.

Während der Fahrzeugführer des Transporters lediglich leichte Verletzungen erlitt, wurde die Autofahrerin beim Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Rettungskräfte mussten sie über eine sogenannte „große Seitenöffnung“ daraus befreien.

Heftiger Unfall auf der A40 bei Mülheim! Foto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

A40 bei Mülheim gesperrt – heftiger Stau

Sie setzten ein hydraulisches Rettungsgerät ein, um die Frau möglichst sanft aus dem Fahrzeug zu bergen. Mit schweren Verletzungen transportierten die Retter sie ins Universitätsklinikum nach Essen.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Zuvor hatten zwei Ersthelfer den beiden Verletzten beigestanden und sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Mehr Themen:

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen sperrte die Feuerwehr die Auffahrt Winkhausen in Fahrrichtung Essen. Weil zum Unfallzeitpunkt reger Berufsverkehr herrschte, kam es zu einer erheblichen Behinderung des Verkehrs. Erst nach anderthalb Stunden konnten die Kräfte die Auffahrt wieder freigeben.