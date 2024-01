A4 in NRW: Polizei stoppt Autofahrer – beim Blick auf die Reifen fallen Beamte vom Glauben ab

Dieser Anblick auf der A4 in NRW hat die Bundespolizei derart fassungslos gemacht, dass sie ihn der Öffentlichkeit nicht vorenthalten konnten.

Deutschland wird zum Jahresbeginn von einer wahren Kältepeitsche getroffen. Auf dem Weg zur Arbeit bibbert man morgens bei fast -10 Grad, glattes Blitzeis und überfrierende Nässe haben das Land im Griff (>> hier alles zum Kälteeinbruch in NRW).

Vor allem im Straßenverkehr verlangt es bei diesen Bedingungen äußerste Vorsicht. Das Aufziehen von Winterreifen ist dabei ja wohl eine Selbstverständlichkeit. Doch was die Bundespolizisten hier auf der A4 in NRW erblickten, schlug dem Fass den Boden aus.

A4 in NRW: Das hätte gefährlich werden können

Am Mittwoch (10. Januar) ging der Bundespolizei in Aachen nämlich ein äußerst kurioser Fang ins Netz. Am Abend, etwa gegen 20 Uhr, zogen die Beamten an der Abfahrt Laurensberg ein Auto aus dem Verkehr, das alles andere als wetterfest unterwegs war.

In ihrer Pressemitteilung lieferten die Beamten Fotos der Mängel. Der Blick auf die Reifen dürfte die Beamten mehr als schockiert haben. Reifenprofil? Fehlanzeige. Beide Vorderreifen waren komplett profillos, fast schon blank gefahren.

Das Reifengummi war teilweise schon so massiv abgenutzt, dass man bereits das Stahlgewebe darunter sehen konnte. Doch damit nicht genug.

Junger Mann am Steuer darf nicht weiterfahren

Denn nicht nur die Reifen waren in einem gefährlichen Zustand – sondern auch die Windschutzscheibe! Offenbar hatte das Auto einen Steinschlag abbekommen. Von der Beifahrer-Seite bis zur Fahrerseite sog sich ein großer Riss über die gesamte Frontscheibe.

Mangelhaftes Auto auf der A4 in NRW Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizisten zogen den Wagen aus dem Verkehr und sagten sofort ihren Kollegen von der Autobahnpolizei Bescheid.

Dem 29-jährigen Niederländer am Steuer des Problem-Autos wurde die Weiterfahrt mit diesem Fahrzeug strikt verboten.