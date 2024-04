Gelsenkirchen: Frau hört lauten Knall – beim Blick aus dem Fenster fällt sie vom Glauben ab

In Gelsenkirchen kam es am Montagvormittag (15. April) zu einem lauten Knall. Eine Frau hatte das laute Geräusch gehört und aus dem Fenster gespäht. Beim Blick heraus ist sie vom Glauben abgefallen. So etwas Ungewöhnliches hatte sie nicht erwartet und daraufhin die Polizei alarmiert.

Gelsenkirchen: Frau hört lauten Knall

Die Gelsenkirchener Polizei war am Montag ebenfalls überrascht, als sie diesen äußerst ungewöhnlichen Anruf bekam. Die Anruferin war eine 54 Jahre alte Frau, die am Möchernhof in Ückendorf etwas beobachtete, was sie so noch nie gesehen hatte. Nach einem lauten Knallgeräusch ist ein Fischreiher vom Dach gefallen. Aber wie konnte das passieren?

Als die Beamten der Polizei Gelsenkirchen am Einsatzort eintrafen, fanden sie das verletzte Tier im Garten und übergaben es an die Feuerwehr. Der Fischreiher war so verletzt, dass er nicht mehr fliegen konnte. Deshalb brachte die Feuerwehr den Vogel in eine Tierklinik, wo er stationär aufgenommen und versorgt wurde.

Gelsenkirchen: Polizei vermutet eine Straftat

Der Fischreiher wurde mittlerweile in eine Wildvogelauffangstation in Hattingen gebracht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts von Straftaten nach dem Tierschutz- und dem Waffengesetz und bittet um Mithilfe.

Hinweise zu dem Fall können an das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240 gegeben werden.