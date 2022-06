A4 in NRW: Vollsperrung! Hier brauchen Pendler richtig viel Geduld

Baustellen, wohin das Auge reich. So kommen sich viele Menschen vor, wenn sie auf die Autobahn fahren. Auf der A4 in NRW kommt es schon zeitnah zu einer Vollsperrung.

Denn auf der A4 in NRW in Fahrtrichtung Aachen muss die Fahrbahn erneuert werden. Autofahrer brauchen starke Nerven und müssen mit mehr Fahrtzeit rechnen.

A4 in NRW: Fahrbahn muss erneuert werden – DAS ist der Grund

Auf der A4 in Fahrtrichtung Aachen kommt es zwischen dem Autobahndreieck Köln-Heumar und der Anschlussstelle Köln-Poll an zwei Wochenenden zu einer Vollsperrung und weiteren Verkehrseinschränkungen. Die Autobahn GmbH Rheinland erneuert in einer Notmaßnahme die Fahrbahn in diesem Abschnitt.

Auf der gesamten Fahrbahnbreite haben sich über weite Strecken große Spurrillen gebildet. Diese können sich im schlimmsten Fall ausweiten und dann insbesondere bei Nässe eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer darstellen. An drei Wochenenden wird auf einer Strecke von knapp drei Kilometern sowohl die Deckschicht, als auch die darunter befindliche sogenannte Bindeschicht erneuert.

A4 in NRW: In DIESEM Zeitraum ist die Autobahn gesperrt

Konkret bedeutet das: Von Mittwoch (15. Juni), 21 Uhr, bis Sonntag (19. Juni), 5 Uhr, sind auf besagter Strecke nur zwei von vier Fahrspuren frei. Zudem ist von der L124 (Östlicher Zubringer) im Autobahnkreuz Köln-Gremberg keine Überfahrt auf die A4 nach Aachen möglich.

So bildest du die Rettungsgasse richtig:

eine Spur: alle Autos fahren so weit wie möglich nach rechts

bei zwei Spuren fahren alle Autos auf der rechten Spur so weit wie möglich nach rechts, auf der linken Spur so weit wie möglich nach links

bei drei Spuren: rechte und mittlere Spur fahren nach rechts, linke Spur fährt nach links

so entsteht zwischen mittlerer und linker Spur eine Gasse, diese sollte mindestens 2,50 Meter breit sein

auf den Standstreifen ausweichen ist ebenfalls immer eine Alternative

auf gar keinen Fall darfst du die Rettungsgasse nutzen, um im Stau schneller voran zukommen

Von Freitag (1. Juli), 21 Uhr, bis Montag (4. Juli), 5 Uhr, ist die A4 in Fahrtrichtung Aachen zwischen dem Autobahndreieck Köln-Heumar und dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg voll gesperrt.

A4 in NRW: SO kannst du die Baustelle umfahren

Umleitungen im Nahbereich sind mit rotem Punkt ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich jedoch nach Möglichkeit großräumig umfahren.

Das geht von Süden kommend ab dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg über die A560, A59 und A559 zum Autobahndreieck Köln-Gremberg. Von Norden kommend empfiehlt sich eine Umfahrung bereits an dem Autobahnkreuz Hilden über die A46, A57 und A1 bis zum Autobahnkreuz Köln-West.

Verkehrsteilnehmer, die von der A3 aus Oberhausen kommen, werden ab dem Autobahndreieck Köln-Heumar über die A59 bis zur Anschlussstelle Köln-Flughafen geleitet. Von hier erfolgt die weitere Umleitung zurück zum Autobahndreieck Köln-Porz und über die A559 bis zum Autobahnkreuz Köln-Gremberg.

A4 in NRW: Zahlreiche Umleitungen – Autofahrer sollten Geduld und Zeit mitbringen

Wer von der A3 aus Frankfurt fährt, wird weiter über die A3 zum Autobahnkreuz Köln-Ost und über die A4 bis zur Anschlussstelle Köln-Merheim geleitet. Ab dort kann über die A4 und die A3 zurückgefahren und so aus der Gegenrichtung kommend ab dem Autobahndreieck Köln-Heumar ebenfalls der Umleitung über die Anschlussstelle Köln-Flughafen gefolgt werden.

Autofahrer von der L124 (Östlicher Zubringer) werden über die A559 bis zur Anschlussstelle Köln-Flughafen geleitet. Von hier erfolgt die weitere Umleitung zurück zum Autobahndreieck Köln-Porz und über die A559 bis zum Autobahnkreuz Köln-Gremberg.

Aufgrund der Umleitungen muss also mit Zeitverzögerungen und möglicherweise Stau in den kommenden Wochen gerechnet werden. (cg)