Am Samstag (14. Oktober) wurden mehrere Menschen Zeugen eines schrecklichen Unfalls. Auf der A2 in NRW in Richtung Oberhausen überschlug sich ein Auto mehrfach und landete letztlich neben der Leitplanke. Das Telefon in der Notrufzentrale klingelte gegen 20.40 Uhr plötzlich ununterbrochen.

Unverzüglich schickte die Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen ein Großaufgebot zum Unfallort auf der A2 in NRW. Das Auto war dermaßen demoliert und zerquetscht, dass für den Fahrer von dem Schlimmsten ausgegangen werden musste.

A2 in NRW: Fahrer hatte wohl zehn Schutzengel

Die Feuerwehr Gelsenkirchen ging davon aus, dass sich der Fahrer noch in dem Auto befand und darin schwerverletzt gefangen war. Doch noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte die Autobahnpolizei glücklicherweise Entwarnung geben.

Fahrzeug nach Unfall auf der A2 in NRW komplett zerstört. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Der Fahrer konnte selbstständig aus dem Unfallwagen aussteigen und war augenscheinlich sogar unverletzt. Zur Sicherheit wurde er jedoch vom Notarzt untersucht und in ein Krankenhaus transportiert. Kaum zu glauben, dass der Fahrer den Unfall unbeschadet überstanden hatte, wenn man sich die Bilder von dem Fahrzeug anzieht.

Der rote PKW stand vollständig zerstört im Grünstreifen. Die Motorhaube war komplett zerhauen, Trümmerteile lagen in einem großen Radius auf und neben der Fahrbahn. Weitere Fahrzeuge wurden durch das Überfahren der Trümmerteile beschädigt und die entsprechenden Fahrer vorsorglich ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 27 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz.