A1 in NRW: Schwerer Unfall ++ Autobahn gesperrt ++ Langer Stau

Schwerer Unfall auf der A1 in NRW am Montagmittag (7. November). Gegen 11.50 Uhr hat es auf der Autobahn zwischen der Anschlussstelle Gevelsberg und dem Autobahnkreuz Wuppertal-Nord gekracht. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt werden.

Kurz nach dem Unglück staute es sich hinter der Unfallstelle auf der A1 in NRW bereits bis nach Hagen. Und es dürfte noch mehr werden. Denn: „Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern“, teilte die zuständige Polizei Dortmund mit.

A1 in NRW nach Lkw-Unglück gesperrt

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind vier Lkw auf der A1 in NRW in den Unfall verwickelt worden. Mindestens drei Menschen haben sich bei dem Unfall verletzt – einer davon schwer. Zur Ursache und dem Hergang des Unfalls konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

Um die Rettungskräfte auf dem Weg zur Unfallstelle zu unterstützen, hat die Polizei Dortmund eine wichtige Bitte: „Denken Sie daran, in entsprechenden Staus eine Rettungsgasse zu bilden.“

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Polizei hat wichtige Bitte nach Lkw-Unglück auf A1 in NRW

Wegen der zahlreichen beteiligten Lkw dürften die Rettungs- und Bergungsarbeiten sich noch lange hinziehen. Deshalb rieten die Behörden allen ortskundigen Autofahrern, den Bereich um die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Gegen 14 Uhr staute es sich hinter der Unfallstelle bereits auf acht Kilometern bis Hagen-West. Die Polizei ist nach eigenen Angaben bemüht, den Verkehr in Hagen abzuleiten.

Wir berichten weiter.