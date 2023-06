A1 bei Kamen gesperrt! Unfall-Drama im Stau ++ Lkw-Fahrer stirbt

Tödliche Tragödie auf der A1 bei Kamen!

In Fahrtrichtung Köln gab es am Donnerstag (1. Juni) einen dramatischen Verkehrsunfall. Ein 7,5-Tonner ist im Stau auf einen Lkw aufgefahren. Dazwischen klemmte aber ein weiteres Auto. Dessen Fahrer hatte allerdings noch Glück – der des Lkws hingegen nicht. Er starb. Nun muss seine Leiche von der A1 bei Kamen geborgen werden.

A1 bei Kamen: Lkw-Fahrer eingeklemmt – tot!

Staus sind für Autofahrer eine äußerst gefährliche Situation. Häufig passiert am Ende ein Unfall, weil der ein oder andere das Stauende zu spät bemerkt. So ist es auch am Donnerstag passiert.

Hier soll laut der Freiwilligen Feuerwehr Kamen ein Kleintransporter auf ein Stauende aufgefahren sein. Er prallte dabei gegen einen Lkw und den noch den davor wartenden Wagen. Dieser wurde durch den Aufprall weggeschleudert. Doch der Fahrer des Lkws wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Einsatzstelle. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Unfall auf der A1 bei Kamen! So sieht der Lkw jetzt aus. Foto: News4/Florian Fernandez

Bergungsarbeiten dauern an – Stau und Sperrung

Alle weiten Unfallbeteiligten hatten ein Riesen-Glück, niemand sonst verletzte sich. Zurzeit ist die Autobahn teilweise gesperrt, damit die Einsatzkräfte den toten Mann aus seinem Fahrzeug bergen können.

Nur ein Fahrstreifen ist aktuell frei. Zwischen Hamm/Bergkamen und Kamen-Zentrum musst du mit circa zehn Minuten Verspätung rechnen. Schon innerhalb kürzester Zeit hat sich die Autoschlange auf der A1 bei Kamen bereits verdoppelt. Nun staut es sich auf sechs Kilometern und du musst 20 Minuten mehr einplanen (Stand 13.25 Uhr).