Formel 1: McLaren im Kreuzfeuer der Kritik – es geht um Nico Hülkenberg

Von Platz 19 auf Platz 3 und damit das erste Mal auf dem Podium: Nico Hülkenberg hat in der Formel 1 lange darauf warten müssen, jetzt war es in Silverstone so weit. Um genau zu sein, waren es 239 Rennen, bis der deutsche Star-Pilot endlich so richtig jubeln konnte.

Seitdem bestimmt Hülkenberg die Schlagzeilen in der Formel 1. So gut wie jeder freut sich für den Sauber-Fahrer. Bei der Siegerfeier ist den Fans dann etwas aufgefallen, was ihnen gar nicht gepasst hat. Im Mittelpunkt: die beiden McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri.

Formel 1: McLaren kassiert Kritik wegen Hülkenberg

Was war passiert? Bei seinem größten Erfolg in der Formel 1 stand Nico Hülkenberg erstmals auf dem Podium, ließ sich von allen Seiten feiern. Es ist ein Moment, den der Sauber-Pilot so schnell nicht mehr vergessen wird. Auf dem Weg in den Cool-Down-Room hat er sogar seinen Helm vergessen, den Rennsieger Lando Norris freundlicherweise dann doch mitgebracht hat (hier mehr zur kleinen Panne).

Danach ging es für die drei Piloten raus aufs Podest, um die Pokale und den Champagner entgegenzunehmen. Häufig ist es bei Fahrern, die zum ersten Mal einen Sieg oder Podestplatz feiern, dass sie mit Champagner besprüht werden. Sie sind nämlich zu dem Zeitpunkt diejenigen, die gefeiert werden sollten. Das finden auch viele Fans. So war es bei Kimi Antonelli vor Kurzem der Fall gewesen, als der junge Rookie erstmals auf Platz drei fuhr und von George Russell und Max Verstappen viel Champagner abbekam.

Und genau das war bei Hülkenberg nicht der Fall gewesen. Norris und Teamkollege Piastri hingegen hatten andere Pläne, besprühten sich und einen McLaren-Mitarbeiter gegenseitig mit Champagner. Hülkenberg kam dann zur kleinen Party kurz dazu, besprühte dann aber sein Sauber-Team unten dem Podest.

„Beide McLaren-Fahrer sind solche Loser“

Dementsprechend groß war die Aufregung in den sozialen Netzwerken. Norris und Piastri bekamen viel Kritik von zahlreichen Formel-1-Fans aus allen Teamlagern. „Wow, beide McLaren-Fahrer feiern nur sich selbst, statt mit Nico. Was für Loser. Bei seinem größten Moment hätten sie beide ihm bisschen Aufmerksamkeit geben sollen“, „Jeder, wirklich jeder feiert Nico für diesen großartigen Erfolg. Nur McLaren macht sein eigenes Ding. Das ist so unsympathisch“ und „Schade. Das ist nicht die feine Art von McLaren“, heißt es unter anderem von mehreren Fans.

Deutlich besser gemacht haben es Max Verstappen, andere Fahrer und andere Teams. Sie freuten sich so sehr für Hülkenberg, als hätten sie selbst ein Rennen gewonnen. Aston Martin und Mercedes schickten sogar zusätzlich Champagner an das Sauber-Team, damit sie diesen großen Erfolg gebührend feiern können.

Die Kritik der Fans ist durchaus berechtigt. Auch wenn Norris vor eigenem Publikum erstmals in seiner Karriere ein Rennen gewinnen konnte, wäre es durchaus etwas angebrachter gewesen, Hülkenberg für diese sensationelle Leistung ein wenig zu würdigen. Dem Deutschen wird es vermutlich egal gewesen sein. Diese Momente werden bei ihm und Sauber ewig in Erinnerung bleiben.