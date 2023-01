49-Euro-Ticket in NRW: Nächste Hiobsbotschaft für Kunden – Start erneut verschoben

Jeder wartet auf das 49-Euro-Ticket – auch in NRW. Denn es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, seitdem das beliebte 9-Euro-Ticket seine Gültigkeit verloren hat. Und von diesem Zeitpunkt an gab es viel Gerede um einen Nachfolger, aber kaum konkrete Ergebnisse.

Jetzt scheint es mit dem 49-Euro-Ticket in NRW doch ganz schnell zu gehen, sogar ein erstes Startdatum ist im Gespräch. Doch die Verbraucher dürften enttäuscht sein. Zu spät und zu teuer – zumindest wenn man Extraleistungen in Anspruch nehmen will.

49-Euro-Ticket in NRW: Startdatum soll feststehen

Wie die „WAZ“ über die jüngste Sitzung des Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) berichtet, soll das sogenannte Deutschlandticket am 1. Mai starten. Für 49 Euro im Monat können Nutzer bundesweit mit den Bussen und Zügen im Nahverkehr fahren. Aber Moment – sollte das Ticket nicht spätestens zum 1. April kommen? Eigentlich ja, aber der VRR ist der Meinung, dass die zu spät geschaffenen gesetzlichen Grundlagen auf Bundesebene Schuld an der erneuten Verschiebung des Starttermins sind. Der Verkauf des bundesweit nutzbaren Fahrscheins sei so erst zum 1. April möglich und damit die Nutzung erst zum 1. Mai.

Kunden mit Extrawünschen haben das Nachsehen

Wer nicht nur alleine reisen will, sondern sein Fahrrad, den Partner oder die Enkelkinder auf sein Ticket mitnehmen möchte, hat mit dem vom Bund finanzierten 49-Euro-Ticket auch in NRW ein Problem: Sonderleistungen sind nicht inbegriffen. Somit ist das Deutschlandticket zu wenig auf die Bedürfnisse des einzelnen Fahrgastes abgestimmt.

Bestandskunden haben jetzt die Qual der Wahl. Mit dem „Ticket 2000“ kann man zum Beispiel kostenlos sein Fahrrad und am Wochenende sogar einen Erwachsenen oder bis zu drei Kinder mitnehmen. Das von Senioren genutzte „Bärenticket“ erlaubt sogar die Nutzung der 1. Klasse.

Da bleibt die Frage, für welches Ticket man sich entscheiden und bei welchem Anbieter man es kaufen soll. Denn die Zusatznutzen aus dem VRR können nicht zwingend mit dem 49-Euro-Ticket kombiniert werden. Weitere Infos dazu, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.