TV-Sender bei Asyl-Streit heftig parteiisch – „Wolkenkuckucksheim“

Großer Tag im Bundestag! CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz setzt kurz vor der Bundestagswahl alles auf eine Karte und will auch mit den Stimmen der AfD einen Kurswechsel in der Asylpolitik einleiten. Während viele diesen Schritt hart kritisieren und den Einsturz der Brandmauer zur Rechtsaußen-Partei sehen, also einen „Sündenfall“ der Union, ist der Sender Welt TV komplett anderer Meinung.

+++ Passend zum Thema: Ampel-Krise: „Welt“-Moderator verliert mitten in Sendung die Fassung +++

Sogar der Vorwurf eines „deutschen Fox News“ wird im Netz laut. Der rechtskonservative Sender ist in den USA bekannt für eine klar pro-republikanische Linie.

„Olaf Scholz liegt falsch“

So geht im Netz ein Ausschnitt herum, der aus der Live-Übertragung von Welt TV aus dem Bundestag vom Mittwoch stammt. Nach der Rede von Friedrich Merz ordnet der Moderator Alexander Siemon klar parteiisch ein: „So weit Oppositionschef Friedrich Merz, der hier sehr schlüssig erklärt hat, warum Olaf Scholz mit seinen Anschuldigungen falschliegt“.

Noch extremer reagierte Siemons zuvor schon nach einem Ausschnitt von einer Pressekonferenz der Grünen. Als Parteichef Felix Banaszak Merz dafür kritisierte, dass es zu einer „Normalisierung“ werde, auf die Zustimmung der AfD zu setzen, reagierte der Welt-TV-Vertreter barsch: „So weit Grünen-Chef Felix Banaszak, der hier ein eigenartiges, ein eigentümliches Demokratieverständnis offenbart“.

Moderator von Welt TV: „Leben die in einem Wolkenkuckucksheim?“

In einem weiteren Ausschnitt von Welt TV, der auf X die Runde macht, sieht und hört man zudem einen erregten Moderator Carsten Hädler, der seinem Interviewgast Professor Patzelt eine eindeutig politisch eingefärbte Frage stellt.

Hädler: „Die Bundesbürger wollen einen Politikwechsel in der Migrationspolitik. Und ausgerechnet SPD und Grüne halten weiter an ihrem Kurs fest. Die Grünen wollen sogar den Flüchtlingsnachzug noch einmal ausweiten. Haben die nicht begriffen, was in diesem Land passiert? Leben die in einem Wolkenkuckucksheim?“