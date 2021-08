Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl: DIESE Alternative kann viel mehr

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für Politische Bildung lässt auf sich warten. Obwohl viele Menschen bereits Briefwahl beantragen, ist das beliebte Tool immer noch nicht online.

Erst am 2. September geht der Wahl-O-Mat an den Start! Doch es gibt mehrere Alternativen, die man bereits benutzen kann.

Bessere Alternative? Der Wahl-O-Mat und der WahlSwiper zur Bundestagswahl 2021. Foto: picture alliance | Christian Ohde, WahlSwiper

Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl: Alternative ist viel früher als das Original online – es kann viel mehr

Bereits mehrere Alternativen zum Original-Wahl-O-Mat sind im Internet abrufbar: der Klima Wahlcheck sowie der Sozial-O-Mat der Diakonie. Während diese beiden eher themenspezifische Wahlentscheidungshilfen sind, gibt es eine noch ernsthaftere Konkurrenz für den Wahl-O-Mat.

Es handelt sich um den WahlSwiper zur Bundestagswahl 2021! Mit diesem Tool können Fragen zur politischen Einstellung einfach mit „Nein“ oder „Ja“ beantwortet bzw. übersprungen werden. Die Seite wirbt für das Tool: „Wählen gehen ist so einfach wie Online-Dateing – der 'Match' hält dann jedoch mindestens eine Legislaturperiode lang.“

Wahl-O-Mat-Alternative WahlSwiper:

Das Tool orientiert sich an der Dating-App Tinder

Erstmals wurde die Anwendung zur Bundestagswahl 2017 angeboten.

Nach eigenen Angaben nutzte eine halbe Million User damals die Entscheidungshilfe.

Hinter dem Projekt steht ein gemeinnütziger Verein.

Die Wahl-O-Mat-Alternative bekommt eine besondere neue Funktion

Zur Bundestagswahl 2021 kündigt WahlSwiper eine ganz besondere Neuerung an: Das Tool wird mehrsprachig!

Neben Deutsch kann man die Fragen auch in Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Persisch und Kurdisch beantworten. Der politische Aktivist Ali Can vom der „VielRespektStiftung“ hat sich für die Übersetzungen eingesetzt. Auf Twitter schrieb Can: „Viele Wähler:innen, ältere Verwandte, Neue Deutsche aus Fluchtgebieten, ehemalige Gastarbeiter'innen werden hier dann eher wählen.“

Warum mache ich das? Mangelnde politische Bildung zur Wahl für migrantische Gruppen; mangelndes Deutsch-Selbstverständnis (u.a. wegen Jahrzehnte langem Gastverständnis und Rassismus), schlichtweg Wähler*innen-Diskriminierung. Das wird die diverseste Bundestagswahl! 😇🏳️‍🌈 #metwo — Ali Can (@alicanglobal) August 4, 2021

Aus Cans Sicht ist mangelnde politische Bildung zur Bundestagswahl „schlichtweg Wähler*innen-Diskriminierung“, wie er auf Twitter kundtat. Dabei gebe es 2021 die „diverseste Bundestagswahl“ aller Zeiten. In einem Interview mit Deutschlanfunk Nova erklärte Can, dass es ihm darum gehe, ein Signal an Zugewanderte mit deutschem Pass zu senden, dass man wolle, dass sie Deutschland mitgestalten.

