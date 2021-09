Umfragen zur Bundestagswahl: Ausgang plötzlich völlig offen! Allerletzte Zahlen sind da

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Spannender Endspurt vor der Bundestagswahl. Am 26. September fällt die Entscheidung ums Kanzleramt. Für alle, die strategisch wählen wollen, sind besonders die letzten Umfragen wichtig. Was muss ich wählen, um einen Kanzler Olaf Scholz oder Armin Laschet wahrscheinlicher zu machen? Wie kann ich meine Wunschkoalition unterstützen?

Kopf-an-Kopf-Rennen in letzten Umfragen vor der Bundestagswahl zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet. Foto: picture alliance / Zoonar | Êrik Lattwein, picture alliance/dpa | Federico Gambarini, picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Wir blicken auf die allerletzten aktuellen Umfragen vor der Bundestagswahl von ZDF, „Spiegel“ und „Focus“, die alle am Donnerstagabend veröffentlicht wurden.

Umfragen zur Bundestagswahl: Ausgang jetzt völlig offen! Allerletzte Prognosen sind da

Diese Umfragen kommen von Civey für den „Spiegel“, von Kantar für „Focus“ sowie von der Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF. Zwei dieser Umfragen melden übereinstimmend: Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet ums Kanzleramt, sofern man davon ausgeht, dass die stärkste Partei den Regierungsauftrag und damit das Kanzleramt erhält.

Letzte ZDF-Umfrage vor der Bundestagswahl: Vorsprung der SPD schmilzt

Die Forschungsgruppe Wahlen hat für das ZDF ermittelt, dass CDU/CSU nun wieder mit 23 Prozent rechnen können. Das wäre ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die SPD bleibt zwar stabil bei 25 Prozent, aber laut dem Meinungsforschungsinstitut gibt es eine Fehlertoleranz von +/- 3 Prozentpunkten bei den Werten der Parteien. Das ist ein statistischer Unsicherheitsbereich.

Möglich wäre also Stand heute auch, dass die Parteien mit Gleichstand über die Ziellinie kommen – oder die Union bereits vorne liegt!

Gleichzeitig könnte diese Umfrage aber auch selbst noch den Wahlausgang beeinflussen, wenn Wähler von Grünen oder FDP nun entweder zu SPD oder Union wechseln, um einen Wunschkanzler Scholz oder Laschet zu ermöglichen.

Die Grünen konnten sich in der ZDF-Umfrage mit 16,5 Prozent etwas erholen (+0.5), die FDP bleibt bei 11 Prozent. Die Linke steht bei 6 Prozent. Die AfD spielt keine Rolle für Koalitionsfragen und kommt auf 10 Prozent.

ZDF-Umfrage zur Bundestagswahl: Zwei Koalitionsoptionen fallen schon mal weg

Somit bleiben realistisch vier Koalitionsoptionen: Jamaika, Ampel, Große Koalition oder Rot-Grün-Rot. Eine Deutschland-Koalition (Union, SPD und FDP) oder eine Kenia-Koaliton (Union, SPD, Grüne) sind keine Optionen mehr, weil SPD und CDU/CSU alleine als Große Koalition nun wieder eine ausreichende Mehrheit hätten und keinen dritten Partner mehr bräuchten.

Wie viel Bewegung noch drin ist wird dadurch deutlich, dass mehr als ein Drittel der ZDF-Befragten in der Wahlentscheidung noch unsicher sind.

Bundestagswahl: "Meine Wahlentscheidung ist sicher"



Ja: 65%

Nein: 35%



via @ZDFheute / FG Wahlen, 1273 tel. Befragte (22.-23.09.2021) — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 23, 2021

Letzte „Spiegel“-Umfrage vor der Bundestagswahl: Rennen zwischen Scholz und Laschet völlig offen!

Auch der „Spiegel“ veröffentlichte am Donnerstag eine letzte Umfrage vor der Bundestagswahl, erstellt vom Meinungsforschungsinstitut Civey. Auch hier bestätigt sich der Trend: Es wird voraussichtlich ein packender Zweikampf am Wahlsonntag!

Der „Spiegel“ schreibt selbst: SPD und Unionsparteien liegen „aktuell so nah beieinander, dass kein eindeutiger Spitzenreiter auszumachen ist“. Wie beim ZDF kommt die SPD auf 25 Prozent und die Union auf 23 Prozent. To close to call, wie man in der US-Wahlberichterstattung sagen würde, denn Civey gibt eine statistische Fehlertoleranz von 2,5 Prozentpunkten an.

Wer gewinnt im Kanzlerrennen: Armin Laschet oder Olaf Scholz? Foto: IMAGO / Eckhard Stengel

Die Werte der anderen Parteien in der „Spiegel“-Umfrage: Grüne 16 Prozent, FDP 12 Prozent, AfD 10 Prozent, Linke 6 Prozent.

Weitere Nachrichten zur Bundestagswahl:

Letzte „Focus“-Umfrage: CDU/CSU holen zwei Prozentpunkte auf

Auch „Focus“ hat am Donnerstag die allerletzten Zahlen vor dem Wahlsonntag veröffentlicht. Sie sehen für die SPD etwas besser aus, auch wenn die Union im Vergleich zur Vorwoche deutlich aufholen konnte. CDU/CSU kommen hier auf 21 Prozent (+1), während die SPD einen Prozentpunkt auf nun 25 verliert. Damit verkürzte sich der Abstand von sechs auf vier Prozentpunkte.

Dieses Meinungsforschungsinstitut, nämlich Kantar, sieht damit aber weiterhin einen unzweifelhaften, wenn auch knappen SPD-Vorsprung kurz vor dem Wahltag.

Andere aktuelle Umfragewerte für SPD und CDU/CSU:

YouGov: SPD 25%, Union 21%

Forsa: SPD 25%, Union 22%

INSA: SPD 25%, Union 22%

Die anderen Parteien in der „Focus“-Umfrage: Grüne 16 Prozent (-1), FDP unverändert bei 11 Prozent, AfD 11 Prozent (-1) und Die Linke bei 7 Prozent (+1).

Schlussrunde zur Bundestagswahl

Schlussrunde zur Bundestagswahl

Am Donnerstagabend hatten die Spitzenkandidaten aller Parteien die letzte Gelegenheit zum direkten Schlagabtausch in der ARD und im ZDF.