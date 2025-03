Trump prahlt mit Tesla vor Weißem Haus –Musks letzter Strohhalm?

Donald Trump und Elon Musk gelten als beste Kumpels. Seit der US-Wahl weicht der Skandal-Milliardär nicht mehr von der Seite des 78-Jährigen. Offenbar geht ihre Freundschaft so weit, dass Trump seinem Handlanger geschäftlich mit etwas Werbung unter die Arme greifen will. Vor dem Weißen Haus prahlte er nämlich nun mit einem Tesla-Auto – die Automarke von Elon Musk.

++ Dazu interessant: Trump macht Elon Musk immer ärmer – Tesla-Aktie stürzt massiv ab ++

Trump: Tesla-Geschäfte vor Weißem Haus

Es steht nicht gut um die Automarke von Tech-Milliardär Elon Musk. Seit Ende Dezember erlebt Tesla einen massiven Kurssturz, um rund 43 Prozent ist die Aktie gefallen. Nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump stieg sie zunächst, doch kurz nach Weihnachten ging es steil bergab. Besonders seit Ende Januar, nach Trumps Amtseinführung, setzt sich die Talfahrt fort.

Doch jetzt springt der US-Präsident für seinen Kumpel in die Bresche. Vergangenen Dienstag (11. März) ließ Trump mehrere Teslas vor dem Weißen Haus auffahren. Dann suchte er sich eines der E-Autos zum Kauf aus. „Ich liebe Tesla“, verkündete er auf einer Wiese vor dem Weißen Haus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Musk will Absatz wieder hochkurbeln

Vor allem das rote Modell scheint es Trump angetan zu haben. Er setzt sich rein und bestaunt das Armaturenbrett mit Touchscreen: „Alles hier ist Computer, das ist wundervoll“. Einige der Wagen gebe es schon ab 35.000 Dollar zu kaufen, „was ziemlich wenig ist“, findet der US-Präsident.

Mehr News:

Nach dem Treffen mit Trump erklärte Musk, dass Tesla die Autoproduktion in den USA in den nächsten zwei Jahren verdoppeln will. Trump wollte ihn bei den ambitionierten Plänen wohl unterstützen – mit kleinem Erfolg. Nach der Verkaufsshow gab es für Musks Firma ein Plus von 3,79 Prozent.