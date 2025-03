Trump macht Elon Musk immer ärmer – Tesla-Aktie stürzt massiv ab

Die Nähe zu Donald Trump scheint sich für den Elon Musk nicht auszuzahlen. Die Aktie seines Unternehmens Tesla stürzt seit Ende Januar ab und die Absatzzahlen seiner Autos in Europa brechen völlig ein.

Ist das ein hartes Erwachen für den Milliardär, das irgendwann auch Einfluss nehmen wird auf seine politische Orientierung?

Im Februar rauschte die Tesla-Aktie nach unten

Seit Mitte Dezember ist die Tesla-Aktie um rund 43 Prozent gefallen. Nach dem Wahlsieg von Trump stieg die Aktie zunächst steil an bis 461 Euro pro Aktie kurz vor Weihnachten. Seitdem und vor allem seit Ende Januar geht es wieder runter. Der Investor Ross Gerber kommentiert den Kurssturz auf X hart: „Die Börse mag keine Idiotenpolitik. So einfach ist es“.

Doch es ist nicht nur der Aktienkurs, der Elon Musk Sorgen bereiten sollte. Im wichtigen Automarkt Europa verliert Tesla immer mehr Marktanteile bei den E-Autos. Noch 2023 lag der Anteil von Tesla-Pkw bei den Neuzulassungen bei 18,2 Prozent. Im Jahr 2024 ging es schon auf 16,6 Prozent runter. Im Januar 2025 waren es dann nur noch mickrige 6 Prozent!

Elon Musk: Tesla verliert massiv an Marktanteilen in Europa

Die Neuzulassungen von Tesla-Autos gingen in Europa, dem Monat der Trump-Machtübernahme, um 45 Prozent zurück, während der Gesamtmarkt der E-Autos um 37 Prozent wuchs! Das zeigen Zahlen der ACEA, des europäischen Verbandes der Automobilhersteller. Die Europäer kaufen also mehr Elektroautos, aber deutlich weniger Tesla-Modelle.

Die Zeiten, in denen Tesla den globalen Elektroautos-Markt dominierte, sind also scheinbar vorbei. Das liegt nicht nur an den Modellen, sondern auch an der Person Elon Musk. Dessen Vertrautheit mit Donald Trump und seine Werbung für Rechtsaußen-Parteien wie die AfD, schadet nach Ansicht von Branchenkenner Ferdinand Dudenhöffer dem Image der Marke Tesla. Zumal klassische Wählergruppen dieser Parteien eher weniger Interesse an E-Autos zeigen.

Mittlerweile kann für seinen Tesla Anti-Musk Aufkleber als Rechtfertigung und Entschuldigung kaufen. Etwa: „I bought this before Elon went crazy“ – übersetzt: Ich habe das Auto gekauft, bevor Elon verrückt wurde.

Laut der aktuellen Forbes-Liste (Realtime Billionaires List) steht Musk allerdings noch immer mit rund 347 Milliarden US-Dollar ganz oben. Er bleibt damit der reichste Mensch der Welt, weit vor Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. Doch aufgrund fallenden Tesla-Kurse geht es für ihn bergab, denn sein Vermögen ist stark an seiner Firma gebunden.