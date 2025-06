Trump: Geldscheine und Feiertage – Parteifreunde wollen ihm mit irren Ideen huldigen

Donald Trump bleibt auch nach seiner Präsidentschaft das Zentrum der Republikanischen Partei. Abgeordnete überbieten sich mit skurrilen Vorschlägen, um ihm zu huldigen. Von der „Trump Train“-Metro bis hin zu Geldscheinen mit seinem Portrait treiben sie die Loyalität auf die Spitze.

Republikaner huldigen Trump mit kuriosen Ideen

Im US-Kongress gibt es aktuell eine Reihe skurriler Vorschläge, um Donald Trump bereits zu Lebzeiten zu ehren. Republikanische Abgeordnete wie Greg Steube bringen absurde Gesetzesentwürfe ein, die vor allem Trumps Ego schmeicheln sollen. So schlug Steube vor, die Metro in Washington D.C. in „Trump Train“ umzubenennen, wie das US-Newsportal „Axis“ berichtet. Falls die Hauptstadt nicht mitspielt, droht er mit der Streichung von 150 Millionen Dollar an Bundeszuschüssen.

Ein anderer Vorschlag kommt von Warren Davidson, der forderte, das sogenannte „Trump Derangement Syndrome“ – ein Begriff, den der US-Präsident regelmäßig auf Truth Social nutzt – als ernsthafte Krankheit zu untersuchen. Dabei handelt es sich laut Davidson um übermäßige emotionale Reaktionen auf Trump und seine Präsenz.

Mount Rushmore und Geldscheine?

Die Ideen der Trump-Anhänger werden immer kreativer. Anna Paulina Luna schlug Anfang des Jahres vor, Trumps Gesicht in den Mount Rushmore zu meißeln. Dieser ikonische Ort zeigt bislang nur die Gesichter von George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Claudia Tenney wollte den Flaggen-Tag am 14. Juni, der zufällig auch Trumps Geburtstag ist, umbenennen in „Trumps-Geburtstag-und-Flaggen-Tag“.

Auch Vorschläge, Trump auf Geldscheinen zu verewigen, gibt es bereits. Ob sein Gesicht allerdings einen 100-Dollar- oder einen noch nicht existierenden 250-Dollar-Schein zieren soll, bleibt unter den Abgeordneten umstritten.

Zentrales Thema der Republikaner

Zusätzlich forderten Abgeordnete, den Dulles-Flughafen in Washington in „Donald Trump International Airport“ umzubenennen. Selbst ein Steuerpaket wurde als „Trump-Accounts“ betitelt, nachdem es zuvor unter dem Begriff „MAGA-Accounts“ lief. Diese Loyalitätsbekundungen zeigen deutlich, welchen Einfluss der US-Präsident immer noch auf die Republikanische Partei ausübt.

Für viele Abgeordnete scheint Trumps Zustimmung entscheidend für ihre eigene politische Karriere zu sein. Die bizarren Vorschläge dokumentieren nicht nur die immense Bedeutung von Trump innerhalb der Partei, sondern auch den Versuch, ihn in der amerikanischen Geschichte zu verewigen.

