Unheimliche Parallele: Kopiert Trump den Preußenschlag 1932?

Für die Gegner von US-Präsident Donald Trump ist klar, dass dieser Politiker die US-Demokratie in ein autoritäres Regime verwandeln will. Die neuesten Umtriebe in Kalifornien befeuern diesen Verdacht. So hat Trump gegen den Willen der kalifornischen Regierung die Nationalgarde und Marines nach L.A. geschickt, um für Ordnung zu sorgen.

Nun gibt es eine schaurige historische Parallele, an die in diesen Tagen erinnert wird. Es geht um den sogenannten Preußenschlag 1932. Doch ist das zu weit hergeholt?

Trump schickt gegen den Willen von Gouverneur Gavin Newson die Nationalgarde und Hunderte Marines, also Elite-Soldaten, nach L.A., um die Proteste gegen seine rigorose Einwanderungspolitik und die Abschiebungen unter Kontrolle zu bringen. Im Machtkampf mit Trump nennt Kaliforniens Gouverneur Newson ihn “diktatorischen Präsidenten”. Trump spielt mit dem Gedanken, Newsom zu verhaften – das wäre “eine großartige Sache”, sagte er.

Foto: IMAGO/TT, IMAGO/Newscom World (Fotomontage) Manche fühlen sich zurückerinnert an Deutschland 1932, den sogenannten Preußenschlag. Was ist damals passiert, nur wenige Monate vor der Machtübernahme Hitlers?

Foto: IMAGO/UPI Photo In Preußen verlor SPD-Ministerpräsident Otto Braun die Landtagswahlen 1932 und konnte keine neue Koalition bilden. Am 20. Juli kam es zum Staatsstreich. Reichskanzler Franz von Papen nutzte den „Altonaer Blutsonntag“, eine gewaltsame Auseinandersetzung von SA-Leuten und Kommunisten, als Vorwand, um per Notverordnung des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg die preußische Regierung abzusetzen. Dabei übernahm von Papen selbst als Reichskommissar die Kontrolle. Die Weimarer Republik wurde so weiter geschwächt.

Foto: IMAGO/imagebroker Ist der historische Vergleich weit hergeholt? Eine Parallele ist, dass die Souveränität der untergeordneten Regierung durch den Präsidenten eingeschränkt wird. Auch geht es in beiden Fällen um die öffentliche Sicherheit, weil Unruhen angeblich außer Kontrolle geraten sind. Die Reichswehr unterstützte den Staatsstreich, nun sind Marines und Nationalgardisten im Einsatz.

Foto: IMAGO/Kyodo News Doch es gibt auch wesentliche Unterschiede.Es gibt aktuell keine Belege, dass Trump die kalifornische Regierung absetzen will. In Preußen dagegen gab es einen vollendeten Staatsstreich.

