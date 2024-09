Strack-Zimmermann hat die Faxen dicke mit ihrer FDP: „Geblubber und Geraune“

Nach dem Rücktritt der Grünen-Parteispitze reagiert die Europa-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann – mit einem Seitenhieb auch gegen FDP-Politiker.

Die Politikerin, die für Klartext bekannt ist, scheint vom endlosen Ampel-Selbstmitleid ihrer eigenen Truppe genervt zu sein. Dabei machte sie selbst mit ihrer entschlossenen Haltung im Ukraine-Krieg dem SPD-Kanzler Olaf Scholz oft das Leben schwer. Mittlerweile sitzt Strack-Zimmermann im EU-Parlament und nimmt immer noch kein Blatt vor den Mund.

Ansage an die Ampel-FDP aus Brüssel: „Geblubbler muss aufhören“

Nachdem die FDP-Frau ihren Respekt für die Rücktritts-Entscheidung von Ricarda Lang und Omid Nouripour zum Ausdruck bringt, schreibt sie weiter auf X:

„Jeder Akteur muss sich genau überlegen, welche Konsequenzen er aus der aktuellen Situation zieht. Und dann muss gehandelt werden – in die eine oder andere Richtung. Aber das öffentliche Geblubber und Geraune muss jetzt aufhören. Das ist den Menschen nicht mehr vermittelbar.“ Strack-Zimmermann auf X

Das „Geblubber und Geraune“ – aktuell kommt das vor allem aus der FDP, an die sich ihre Ansage wohl hauptsächlich richtet. Strack-Zimmermanns Partei hadert öffentlich am lautesten mit ihrem Dasein als Koalitionspartner in der Ampel. Vorneweg Parteivize Wolfgang Kubicki und Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, die keine Presseanfrage auslassen, um ihren Ampel-Frust loszuwerden. Doch seit Jahren bringt das der FDP gar nichts – die Partei sackt immer tiefer in den Umfragen und die Opposition in der Regierung.

Wartet Strack Zimmermanns Partei nur auf eine Vorlage zum Koalitionsbruch?

Die immer gleichen Klagen – gehen sie auch Strack-Zimmermann auf die Nerven? Sie mahnt, dass sei „den Menschen nicht vermittelbar“. Von einem „Herbst der Entscheidungen“, der nun komme müsse, ist die Rede. Davon dass diese Koalition bis zum Winter kaum überleben werde. Hauptstadt-Insider gehen davon aus, dass viele in der FDP-Fraktion, möglicherweise auch Finanzminister Christian Lindner, nur auf eine passende Gelegenheit warten, um das Bündnis endgültig platzen zu lassen.

Neue Milliarden-Lücken beim Bürgergeld oder die frisch nach unten korrigierten Wirtschaftsprognosen könnten diese Vorlagen sein. Der Ampel-Streit um den Bundeshaushalt 2025 und weitere mögliche Einsparungen könnte neu ausbrechen, so dass die FDP die Reißleine ziehen könnte.

Strack-Zimmermann will ein klares Bekenntnis – „in die eine oder andere Richtung“. Ob ihre Ansage aus Brüssel bei den FDP-Kollegen Berlin gehört wird?