Söder: Grüne Frauen schlagen unter der Gürtellinie zu – „Würde seine Oma verkaufen“

Jetzt reicht’s den Grünen endgültig mit Markus Söder! Seit Jahren betreibt der CSU-Chef ein regelrechtes Grünen-Bashing aus dem Freistaat und will Schwarz-Grün im Bund mit all seiner Macht verhindern. Ziemlich lange nahmen das die Grünen eher devot hin. Doch damit scheint nun Schluss zu sein.

Innerhalb von wenigen Tagen gab es zwei heftige Attacken von Annalena Baerbock und Noch-Parteichefin Ricarda Lang auf Söder. Teilweise geht es sogar unter die Gürtellinie!

So unterstellte die Außenminister in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ (29. September), dass der Christsoziale als eine Art trotziger „Teenagerjungen“ auftritt.

„Mir scheint das schon was Pathologisches zu haben. Manchmal denke ich da an so einen Teenagerjungen, der nicht verkraften kann, dass seine große Liebe irgendwie woanders hingegangen ist. Er hat sich in Bayern dazu entschieden, mit den Freien Wählern zu koalieren. Und jetzt, jedes Mal wenn er sieht, wie gut es mit den Grünen in Schleswig-Holstein klappt mit Daniel Günther oder Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen, erst recht in Baden-Württemberg, muss er all diejenigen beleidigen.“

(…)

„Manche Männer mit großen Egos können offensichtlich nicht verkraften, dass andere was schaffen, was sie offensichtlich selbst nicht hinbekommen haben.“

Annalena Baerbock im ARD-Interview