Hoffnung für Scholz: SPD und Grüne in neuer Umfrage auf einmal vor Merz

So richtig Spannung kommt bislang nicht auf vor der Bundestagswahl am 23. Februar. In den Umfragen stagnieren die Werte für Union, SPD, Grüne und Co. so ziemlich, einzig die AfD mit Alice Weidel erlebte zuletzt einen Aufschwung. Doch plötzlich weckt eine neue Umfrage Hoffnung bei Olaf Scholz und den Sozi-Wahlkämpfern.

+++ Lesenswert zum Thema: 14-Prozent-Frust an der SPD-Basis auf Parteitag: „Der Deutsche ist dumm“ +++

Am Wochenende läutete auch die SPD die heiße Phase des Wahlkampfes ein, mit einem Parteitag in Berlin. Nun klettert die Partei in einer Umfrage zwei Prozentpunkte nach oben. Es ist der beste Wert bislang für die Kanzlerpartei in diesem Wahlkampf. Der Beginn einer nicht für möglich gehaltenen Aufholjagd?

Scholz-SPD gewinnt zwei Prozentpunkte dazu

Laut dem Institut YouGov kommt die Scholz-Partei jetzt demnach auf 18 Prozent. Zusammen mit den Grünen (14 Prozent) liegt Rot-Grün vor der CDU/CSU von Friedrich Merz (30 Prozent). Das würde selbstverständlich nicht für eine Regierungskoalition reichen, vor allem weil die AfD mit 21 Prozent auf den zweiten Rang platziert ist. Außerdem wäre laut YouGov das BSW mit 6 Prozent noch als Fraktion im Parlament vertreten.

Da es in diesen Tagen aber ansonsten kaum Anlass zu Zuversicht für die SPD-Wahlkämpfer gibt, könnte diese Umfrage durchaus gut ankommen im Willy-Brandt-Haus. Zumal eine INSA-Erhebung für die „Bild“ ergeben hat, dass das maximale Wählerpotenzial für die Scholz-Partei sogar bei 37 Prozent liegen soll (hier mehr dazu).

Weitere interessante Nachrichten für dich:

SPD-Chancen aufs Kanzleramt trotzdem minimal

Dennoch deutet äußerst wenig darauf hin, dass Olaf Scholz ein ähnlich fulminanter Wahlkampfendspurt gelingen könnte wie 2021, als er Armin Laschet abhängte. Zumal die SPD auch bei YouGov noch immer 12 Prozentpunkte hinter der Union liegt. Bei anderen Instituten sind es teilweise sogar 16 Prozentpunkte. Die SPD bräuchte ein echtes Wahl-Wunder.