Scholz-Wahlkampf: Plakat-Patzer! „Partei für Menschen mit guten Handys“

Die heiße Wahlkampfphase für die Bundestagswahl 2025 beginnt. Durch das Ampel-Aus dürfen die Deutschen bereits am 23. Februar einen neuen Bundestag wählen. Doch bei SPD-Kanzler Olaf Scholz und seiner Partei läuft nicht alles reibungslos. Sie sorgten für einen Patzer bei den Wahlplakaten.

Mittlerweile hängen die ersten Plakate für die Bundestagswahl 2025. Olaf Scholz und die SPD widmen sich auf ihren Plakaten bestimmten Themen wie Rente, Wirtschaftswachstum, moderne Schulen und Kitas. In ihrem Wahlkampf will die Partei auch auf digitale Inhalte setzen. So sind nun auf den Kandidaten-Plakaten QR-Codes abgedruckt. Interessierte Passanten können damit auf eine Seite kommen und mehr zum Programm der Sozialdemokraten erfahren.

Doch so ganz ist die Idee offenbar nicht durchdacht. Manche Plakate hängen nämlich viel zu hoch, als dass man den aufgedruckten QR-Code mit dem Smartphone einscannen könnte. Das sorgt im Internet für reichlich Gelächter. So schreibt ein Nutzer beispielsweise unter einem beigefügten Foto auf der Plattform X: „Ich schlepp jetzt immer eine Stehleiter mit wie vorvorgestern in Duisburg. Die Joggenden haben blöd geguckt.“

Auch andere kritisieren die Höhe der Plakate zur Bundestagswahl mit Scholz und Co.: „Ich habe nichts gegen Politik für große Menschen, aber das scheint mir doch etwas zu optimistisch bemessen“ oder auch: „SPD, die Partei für Menschen mit guten Handys.“

Weiteres Detail sorgt für Aufsehen

Dazu stört manche ein weiterer Punkt. Denn unter den QR-Codes der Scholz-Partei ist ein Spruch, der unglücklich ausgedrückt ist. Darunter steht nämlich: „QR-Code scannen, SPD wählen“. Manche Passanten könnten damit den Eindruck bekommen, sie müssen nur den QR-Code scannen, um ihre Stimme abzugeben.

Ein aufmerksamer Nutzer wundert sich daraufhin: „Ich verstehe das so, dass Sie nur das Plakat scannen müssen. Dann ist alles erledigt. Sie müssen dann nicht mehr ins Wahllokal, um die SPD zu wählen. Verstehe ich das richtig?“

Bleibt abzuwarten, ob die Plakate dennoch ihre Wirkung zeigen und Wähler anlocken. Zumindest in den Umfragen steht Scholz mit den Sozialdemokraten bei 16 Prozent. Eine neueste Umfrage von YouGov sieht die SPD sogar bei 18 Prozent.