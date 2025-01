Kanzler Scholz wegen Musk und AfD auf 180: „Wirklich abscheulich“

Unmittelbar vor der Bundestagswahl kratzt die AfD an ihren Rekordwerten von vor über einem Jahr. Laut INSA (Stand 27. Januar) steht die Partei von Alice Weidel derzeit bei 22 Prozent, besser stand man letztmals am 15. Januar 2024 da. Der Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz, mit welchem er der AfD den Wind aus den Segeln nehmen wollte, entpuppt sich unterdessen als Eigentor. Mit Elon Musk hat die Alternative für Deutschland zudem einen der mächtigsten Unterstützer der Welt – zum Unmut von Kanzler Scholz.

Elon Musk hat den deutschen Wahlkampf aufgemischt. Sein Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“ glich einem Plädoyer für die AfD, auch das X-Gespräch zwischen Musk und Weidel wird von Kritikern als unverblümte Wahlwerbung angesehen. Vorläufiger Höhepunkt dieser Beziehung war der digitale Gastauftritt des Tech-Milliardärs beim AfD-Wahlkampfauftakt in Halle (25. Januar).

Wegen AfD-Unterstützung: Scholz „so wütend“

Die AfD sei die beste Hoffnung für Deutschland, so der Trump-Berater. „Kämpft für eine großartige Zukunft für Deutschland“, sagte er. Die Deutschen würden „zu viel Fokus auf vergangene Schuld legen“. Während AfD-Mitglieder und Anhänger Musk bejubelt, stößt er bei der politischen Konkurrenz negativ auf. Allen voran bei Bundeskanzler Scholz.

Am Rande einer Wahlkampfveranstaltung seiner SPD in Berlin bezeichnete er diese Form der Unterstützung als „abscheulich“. Dass sich Musk für rechte Politiker in ganz Europa starkmache, sei ein neues, gefährliches Phänomen. „Und das ist wirklich abscheulich. Und es ist nicht gut für die demokratische Entwicklung in der ganzen Europäischen Union“, so der Bundeskanzler.

Auch die bilaterale Beziehung zu den USA würde leiden. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Vereinigten Staaten unser Land befreit und uns geholfen haben, wieder eine Demokratie zu werden. (…) Und deshalb bin ich so wütend darüber, dass Elon Musk sich für die extreme Rechte einsetzt und auch nicht angemessen auf die Ermordung so vieler Juden und anderer Menschen in Europa reagiert, die von Deutschen in der Vergangenheit begangen wurde“, sagte Scholz.