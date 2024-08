Sachsen-Wahl: Offenbarungseid! Ohne Wagenknecht kriegt das BSW nichts auf die Kette

In den Umfragen vor den Ostwahlen sieht es blendend aus für die neue BSW-Partei. Doch besonders im Freistaat Sachsen zieht offenbar einzig und allein der Name Sahra Wagenknecht.

+++ Lesenswert: Sachsen-Wahl: Wahl-O-Mat zur Landtagswahl gestartet +++

Zwar kam der sächsische Landesverband des Bündnis Sahra Wagenknecht bei der Europawahl bereits auf knapp 13 Prozent und in aktuellen Umfragen vor der Landtagswahl erreicht die Partei zwischen 11 bis 15 Prozent. Doch noch fehlt dem Landesverband eigenes prominentes Personal, das wirklich Menschen anziehen kann. Das wurde am Montagabend gnadenlos deutlich!

BSW bleibt eine One-Woman-Show

Die Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann war zwar lange Jahre für die Linke im Bundestag, dürfte aber in der Breite der Wählerschaft trotzdem eher unbekannt sein. Und auch der Co-Landesvorsitzenden Professor Dr. Jörg Scheibe ist (bislang) in der Politik kein Menschenfischer. Beide sind eben keine Sahra Wagenknecht!

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der 61-jährige Unternehmer lud am Montag zu einem Infoabend in Freiberg ein. In den Städtischen Festsaal verirrten sich aber nur „16 Interessierte“, wie Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz vom Deutschlandfunk berichtet. Man darf davon ausgehen, dass die meisten bereits Parteianhänger waren.

Ohne Sahra Wagenknecht geht nichts vor der Sachsen-Wahl

Der DLF-Reporter fällt ein hartes Urteil über den Vortrag von Scheibe: „Im Vergleich zur Wagenknecht-Show in etwa so mitreißend wie eine Vorlesung in Versorgungstechnik.“ Inhaltlich sei es um Friedensverhandlungen mit Russland, „unkontrollierte Masseneinwanderung“ und einen Corona-Untersuchungsausschuss gegangen.

Mehr Themen für dich;

Nur gut für das BSW, dass bis zur Wahl am 1. September Wagenknecht noch manche Auftritte in Sachsen haben wird. Nur sie allein dürfte die Wählerschaft der neuen Partei mobilisieren können. So wird die Spitzenpolitikerin am 20. August in Zwickau erwartet, am 27. August in Chemnitz und einen Tag später noch in Hoyerswerda und Dresden. Zimmermann und Schneider werden sich dann im Glanze ihrer Prominenz auf der Bühne sonnen können.