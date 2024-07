Sachsen-Wahl: Wahl-O-Mat zur Landtagswahl gestartet

In knapp vier Wochen wählt Sachsen einen neuen Landtag. Am ersten September werden mehr als drei Millionen Wahlberechtigte an die Urne gebeten. Die aktuelle Koalition aus CDU, Grüne und SPD steht Umfragen zufolge vor dem Aus. Für Unentschlossene vor der Sachsen-Wahl gibt es ab heute eine Hilfestellung, denn der Wahl-O-Mat geht in die nächste Runde.

Sämtliche Umfrage-Institute sind sich im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen einig: Die AfD führt die Parteienlandschaft mit durchschnittlich 31 Prozent der Stimmen an. Dahinter rangieren die CDU (zwischen 29 und 30 Prozent) und das BSW (15 Prozent).

Eine Wiederwahl der derzeitigen Regierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer ist unwahrscheinlich, eine Mehrheit im Parlament ist derzeit außer Sichtweite. Grüne und SPD kommen, Stand jetzt, nämlich nur auf jeweils sechs Prozentpunkte! Eine Koalition mit der AfD, die aus prozentualer Sicht am erfolgversprechendsten ist, lehnt Kretschmer aber entschieden ab.

Sachsen-Wahl: Wahl-O-Mat gibt Hilfestellung

32 Tage vor dem Wahlsonntag sind solche Zahlen jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn viele Wähler sind noch unentschlossen. Für all jene gibt es seit Mittwoch wieder eine wichtige Unterstützung, denn der Wahl-O-Mat für die Sachsen-Wahl ist gestartet.

Das Online-Tool umfasst die Meinungen von 19 Parteien und Wählergruppen. Diese beziehen Stellung zu 38 Thesen. Der Wahl-O-Mat wird seit mehr als 20 Jahren im Vorfeld sämtlicher Wahlen in Deutschland von der Bundeszentrale für politische Bildung zur Verfügung gestellt. Er soll Wahlberechtigten bei der Entscheidungsfindung helfen.

+++ HIER geht es zum Wahl-O-Mat +++

Der Dienst gleicht die von den Nutzern abgegebenen Antworten mit den Positionen der Parteien ab. Daraufhin werden die Überschneidungen zwischen Nutzer und Partei gemessen und ein Vorschlag für die Wahl in Sachsen formuliert. Bei der Landtagswahl 2019 wurde der Wahl-O-Mat in Sachsen knapp 600.000-mal genutzt.

Die Thesen für die Sachsen-Wahl hat ein Redaktionsgremium aus Experten und Jungwählern ausgesucht. Seit seinem erstmaligen Einsatz im Jahr 2002 wurde der Wahl-O-Mat bereits über 130 Millionen mal genutzt.