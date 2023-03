Rente: Erhöhung 2023 rückt näher – mit so viel Plus kannst du rechnen

Es gibt mehr Geld! Steigende Preise angesichts der hohen Inflation belasten auch viele Senioren – gerade diejenigen, die im Monat über eine kleine Rente verfügen.

Viele sind deshalb auf eine Erhöhung der Rente angewiesen. Die gute Nachricht: Für Juli 2023 plant die Bundesregierung, die Renten zu erhöhen. Doch es gibt Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Eine Tabelle zeigt, mit wie viel du rechnen kannst.

Rentner bekommen spürbare Erhöhung

Deutsche Rentner können sich also auf ein Plus im Geldbeutel einstellen. Laut dem Rentenversicherungsbericht sollen die Renten zum 1. Juli 2023 um 3,5 Prozent im Westen und um 4,2 Prozent im Osten Deutschlands steigen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte dazu der „Bild am Sonntag“: „Nach den jetzt vorliegenden Daten können die Rentnerinnen und Rentner im Sommer erneut mit einer spürbaren Rentenerhöhung rechnen.“

Aktuell liegt der Rentenzahlbetrag durchschnittlich bei 1.089 Euro. Mit der Steigerung um die zuvor genannte Prozentsätze dürften Menschen im Westen 38 Euro mehr, Menschen im Osten sogar knapp 46 Euro mehr erwarten.

Rente: So viel Plus kannst du erwarten

Wie viel Plus Rentner monatlich erhalten, hängt zum einen davon ob, wo diese in Deutschland wohnen – und wie hoch der Rentenbetrag ursprünglich war. So viel mehr Rente gibt es ab 1. Juli 2023:

Rente Plus für Menschen im Westen Plus für Menschen im Osten 500 Euro + 17,50 Euro + 21 Euro 600 Euro + 21 Euro + 25.20 Euro 700 Euro + 24,50 Euro + 29,40 Euro 800 Euro + 28 Euro + 33,60 Euro 900 Euro + 31.50 Euro + 37,80 Euro 1000 Euro + 35 Euro + 42 Euro 1100 Euro + 38,50 Euro + 46,20 Euro 1200 Euro + 42 Euro + 50,40 Euro 1300 Euro + 45,50 Euro + 54,60 Euro 1400 Euro + 49 Euro + 58,80 Euro 1500 Euro + 52,50 Euro + 63 Euro 1600 Euro + 56 Euro + 67,20 Euro 1700 Euro + 59,50 Euro + 71,40 Euro 1800 Euro + 63 Euro + 75,60 Euro 1900 Euro + 66,50 Euro + 79,80 Euro 2000 Euro + 70 Euro + 84 Euro

Wer also zum Beispiel bisher 1.000 Euro Rente bezogen hat, bekommt in Westdeutschland ab 1. Juli 2023 35 Euro mehr und in Ostdeutschland 42 Euro mehr aufs Konto. Wer ursprünglich eine Rente in Höhe von 1.500 Euro bezog, kann sich im Sommer auf ein Plus von 52,50 Euro (West) beziehungsweise von 63 Euro (Ost) freuen.

Wie hoch die monatliche Rente ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab: Die Anzahl der Beitragsjahre und die Höhe des Gehalts bestimmen zum Beispiel den Rentenbetrag. Das Renteneintrittsalter wird stufenweise auf 67 Jahre angehoben. Wer schon früher in den Ruhestand möchte, muss mit Abzügen rechnen.

Rente: Wie hoch wird sie in Zukunft sein?

Nach Angaben des Rentenversicherungsberichts steigen die Renten bis zum Jahr 2036 um 43 Prozent. Somit würden die Bezüge bis dahin jedes Jahr durchschnittlich um 2,6 Prozent steigen. Zwar haben Rentner durch die Erhöhung mehr Geld, allerdings schwächt die hohe derzeitige Inflation das Plus für ältere Menschen deutlich ab.

Weitere Themen:

Rentner, bei denen der monatliche Betrag nicht ausreicht, können verschiedene Zuschüsse beantragen. Rentner können finanzielle Hilfen vom Staat, bei den Kranken- und Pflegekasse fordern.