Cannabis & Rente: Das ändert die Politik im Juli

Der Juli steht vor der Tür – und mit ihm müssen sich die Bürger auf neue Regeln und Gesetze einstellen. Betroffen sind vor allem Rentner und Bundestagsabgeordnete, die künftig mehr Geld ausgezahlt bekommen. Aber es gibt auch gute Nachrichten für Cannabis-Liebhaber.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Kindergeld Auszahlung Juli 2024: An diesen Tagen ist es so weit +++

Der Sommermonat dürfte viele Rentnerinnen und Rentner zum Strahlen bringen, denn für knapp 21 Millionen Menschen gibt es ein ordentliches Plus im Portemonnaie! Die Bezüge steigen flächendeckend um 4,57 Prozent. Seit 2023 werden in den alten und neuen Bundesländern stets dieselben Anpassungen vorgenommen.

Rente: Flächendeckendes Plus ab Juli

Die Altersrente von Rentnern in den westdeutschen Bundesländern steigt laut dem Vermögenszentrum von 1.279 Euro um 58 Euro auf 1.337 Euro. Im Osten gibt es künftig 1.422 Euro anstatt wie bisher 1.360 Euro. Der Geschlechterunterschied bleibt jedoch nach wie vor gravierend: Rentnerinnen erhalten im Westen ab Juli 825 Euro (ein Plus von 36 Euro), im Osten 1.208 Euro (ein Plus von 53 Euro).

Sogenannte „Eckrentner“, die 45 Jahre Beiträge in Höhe eines Durchschnittsentgelts eingezahlt haben, erhalten 77 Euro mehr (1.769 Euro). Witwer und Witwen dürfen sich über ein Plus zwischen 16 und 33 Euro freuen. Rentner, die vom Staat den Höchstsatz (3.286 Euro) ausgezahlt bekommen, erhalten einen Zuschlag von 150 Euro.

Mehr Nachrichten für dich:

Mehr Geld gibt es ab Juli nicht nur im Rahmen der Rente, sondern auch für die Bundestagsabgeordneten. Die Diäten der 734 Mitglieder steigen um sechs Prozent. Sie erhalten fortan 11.227,20 Euro pro Monat, 635,50 Euro mehr als bisher. Die Gehälter werden jedes Jahr im Juli an die Nominallohnentwicklung angepasst.

Legaler Anbau von Cannabis

Freuen, allerdings auf einer anderen Ebene, dürfen sich auch alle Cannabis-Fans. Seit April ist der Konsum legal, zum 1. Juli folgt der nächste Schritt. Dann dürfen in „Social Clubs“ die Blüten legal erworben und die Pflanzen angebaut werden. Jeder Club darf maximal 500 Mitglieder aufnehmen. Das Kiffen innerhalb der Räumlichkeiten ist jedoch verboten. Hierfür ist ein Abstand von mindestens 100 Metern zum Eingangsbereich vonnöten.