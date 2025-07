Hermès und Tee für Tausende Euro: Das absurde Luxusleben der Emine Erdogan

Prunk und Luxus. Das sind wohl die ersten Begriffe, die einem in den Sinn kommen, wenn man sich Ak Saray, den Präsidentenpalast Recep Erdogans in Ankara, ansieht. Doch nicht nur der türkische Machthaber selbst, auch seine Frau Emine scheint den schönen Dingen des Lebens nicht abgeneigt. Insider sprechen von extravagantem Luxus und nahezu unbezahlbarem Tee. Was sich die türkische First Lady so gönnt, zeigen wir dir in unserer Bildergalerie.

Löwenbabys und Tee für mehrere Tausend Euro – das Luxusleben der Emine Erdogan