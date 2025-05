Erdogan und Macron: Plötzlich rangeln sie vor laufenden Kameras

Ein ungewöhnlicher Moment am Rande des Gipfels europäischer Staaten in Tirana: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan liefern sich beim Handschlag eine Szene, die Beobachter wie Social-Media-Nutzer rätseln lässt.

++ Dazu interessant: Erdogan: Sein neues Gesetz geht zu weit – Türkinnen flippen aus ++

Wilde Bilder von Erdogan und Macron

Was war da los? Bei einem Gipfeltreffen europäischer Staatschefs in der albanischen Hauptstadt kam es zu einem eigenartigen Handschlag der türkischen und französischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Emmanuel Macron. Der Händedruck zog sich zunächst stark in die Länge. Statt eines kurzen, formellen Grußes klopften sich die beiden Staatschefs immer wieder auf die Hände.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch plötzlich ergriff Erdogan Macrons Finger, der gerade kurz davor war, seine Hand vollständig zurückzuziehen. Mehrere Sekunden hielt der türkische Präsident die Finger seines Gegenübers fest und sprach dabei unbeirrt weiter. Das war offenbar nicht nur den Beobachtern des Moments unangenehm, sondern auch Macron selbst. Auf den Aufnahmen ist deutlich zu sehen, wie sein Finger in Erdogans Hand zuckt.

Machtspiel von Türkei-Präsident?

Warum Erdogan sich genötigt sah, den Finger seines französischen Kollegen in eine solche Umklammerung zu nehmen, darüber spekuliert das Netz bereits kräftig.

Mehr News:

Einige vermuten, dass es sich bei der Geste um eine „Machtdemonstration“ handeln soll. Wieder andere meinen, darin einen Konter zu erkennen. Zuvor hatte Macron seine Hand von oben herab auf die Erdogans gelegt. Eine Geste, die Körpersprache-Experten als Zeichen der Behauptung von Dominanz werten. Erdogan wollte sich mit seiner Fingeraktion wohl nicht von Macron die Butter vom Brot nehmen lassen.