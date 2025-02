Wer hat das Quadrell auf RTL gewonnen? Meinungen und Reaktionen

Zwei Stunden lang liefern sich Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck einen Schlagabtausch bei RTL. Das Quadrell kann bis zum 23. Februar viel bewegen, denn die Wahlentscheidungen von Millionen Menschen ist noch offen. Darum ist die wichtigste Frage: Gibt es einen klaren Sieger oder eine Siegerin der Talksendung? Wer hat gewonnen und sich besonders gut geschlagen? War jemand der Beste an diesem TV-Abend? Hier in diesem Newsblog erfährst du es!

+++ Mehr zum RTL-Quadrell im Live-Ticker +++

Die Bedeutung des Quadrells vor der Bundestagswahl sollte keinesfalls unterschätzt werden. Laut dem Umfrageinstitut Allensbach sind noch 38 Prozent der Wählerinnen und Wähler unentschlossen, wo sie ihre Kreuze machen sollen. Der ARD-„Deutschlandtrend“ ermittelte ebenfalls eine hohe Anzahl von 31 Prozent der Ratlosen. Fast jeder Dritte also!

Quadrell: Wer hat gewonnen? Newsblog zum Sieger der RTL-Sendung

20.35 Uhr: Das erste Ausrufezeichen im Quadrell setzt Friedrich Merz. Klartext vom CDU-Chef: „Ich lasse mir doch nicht von einem amerikanischen Vize-Präsidenten sagen, mit wem ich hier in Deutschland sprechen soll.“ Damit punktet Merz mit einem Konter nach der Rede von JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der Trump-Vize hatte ein Ende der Brandmauer zur AfD gefordert. „Stern“-Chefreporterin Politik Miriam Hollstein schreibt dazu auf X: „Klare Worte.“

20 Uhr: Wir versorgen dich in diesem Newsblog mit Reaktionen und Meinungen darüber, wer das Quadrell der Kanzlerkandidaten auf RTL für sich entscheiden konnte. Gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin? Sieht die Hauptstadtpresse einen klaren Sieger oder eine Siegerin? Aufschluss darüber, wer gewonnen hat, wird im Verlauf des Abends auch eine Blitz-Umfrage von Forsa bringen. Das Meinungsforschungsinstitut wird Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Eil-Umfrage parallel zur Sendung befragen.

19.50 Uhr: Im Nachgang an das Kanzler-Quadrell läuft dann bei RTL die Sendung „Das Quadrell – Wer war am besten“ (22.15 bis 23.30 Uhr). Dort werden Prominente wie Ruth Moschner, Micky Beisenherz, Peter Kloeppel und Joachim Llambi ihre Meinungen abgeben. Als Experten sind „Stern“-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und Christopher Wittich von „RTL Aktuell“ in der Runde, die von Frauke Ludowig und Nikolaus Blome moderiert wird.

Zu erwarten ist, dass dann auch Ergebnisse der Blitz-Umfrage von Forsa eingeblendet werden. Spätestens dann wissen wir mehr!

19.45 Uhr: Das TV-Duell bei ARD und ZDF konnte Scholz knapp für sich entscheiden. In einer Eil-Umfrage des ZDF-„Politbarometers“ meinten 37 Prozent, der amtierende Kanzler sei der Gewinner gewesen. Merz sahen 34 Prozent vorne, keinen Unterschied erkannten 29 Prozent.

Scholz konnte vor allem bei Jüngeren, Frauen und bei den Einzelbewertungen Sympathie und Glaubwürdigkeit punkten. Merz punktete vor allem bei Männern und war bei über 60-Jährigen leicht vorne. Insgesamt gab es nach dem TV-Duell aber anscheinend (noch) keine große Bewegungen in den Sonntagsfragen. Ein Schub für Scholz blieb bislang aus.