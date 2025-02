Quadrell (RTL) im Live-Ticker: Moderator Jauch deutet schon eine Überraschung an

Nach dem TV-Duell am vergangenen Sonntag (9. Februar), folgt das Quadrell auf RTL und ntv. Mit Spannung wird das direkte Aufeinandertreffen der vier Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck erwartet. Zwar scheint angesichts der aktuellen Umfragen das Rennen um das Kanzleramt schon gelaufen, doch offen ist noch, mit wem Merz eine Regierung bilden könnte. Zudem gibt es noch einen extrem hohen Anteil von weiterhin unentschlossenen Wählerinnen und Wählern.

Laut Allensbach haben sich 38 Prozent noch nicht final entschieden, welche Partei sie bei der Bundestagswahl wählen wollen. Auch beim ARD-„Deutschlandtrend“ waren es zuletzt noch 31 Prozent. Somit hätten Scholz, Habeck und Weidel mit überzeugenden Auftritten in der RTL-Show noch die Chance, den Abstand zur Merz-Union vor dem 23. Februar zu verringern. Alles weitere hier im Live-Ticker zur Sendung!

„Das Quadrell – Kampf ums Kanzleramt“ (RTL/ntv) im Live-Ticker

Extrem hohe Einschaltquote beim Quadrell erwartet

17.22 Uhr: Das Interesse an der Bundestagswahl ist enorm – somit dürfte es ein großer Abend werden für RTL und ntv. Die Einschaltquoten beim TV-Duell zwischen Scholz und Merz vor einer Woche waren schon überraschend hoch. Es schalteten im Schnitt 12,26 Millionen Menschen ARD und ZDF ein. Das war mehr als beim Triell 2021 bei den öffentlich-rechtlichen Sendern (10,9 Millionen). RTL und ntv hatten im Jahr 2021 eine Einschaltquote von rund 5,6 Millionen Zuschauern bei ihrem Triell im Schnitt – auch das dürfte übertroffen werden!

Das liegt zum einen daran, dass etwa ein Drittel der Wählerinnen und Wähler sich noch nicht final entschieden haben. Zum anderen auch daran, dass nun auch viele AfD-Anhänger einschalten werden, weil nun erstmals vier Kandidaten dabei sind. Große TV-Konkurrenz für RTL wird an diesem Abend der „Tatort“ im Ersten sein.

Jauch mit spannender Andeutung vor RTL-Show: „Arbeiten wir vielleicht dran“

16.25 Uhr: Günther Jauch, der 2025 erstmals bei einem Kanzlertalk-Format bei RTL als Moderator dabei ist, deutete im Vorfeld eine Überraschung an. Auf der Instagram-Seite von „RTL aktuell“ sagte er, dass es zwar keinen Joker wie in seiner Quizshow geben wird. „Aber wir arbeiten vielleicht an einer ‚Wer wird Millionär?‘-Frage. Mit den Möglichkeiten A, B, C und D“, so Jauch schelmisch grinsend.

Co-Moderatorin Pinar Atalay unterstrich die Bedeutung der Sendung vor der Bundestagswahl. Dass Scholz, Merz, Habeck und Weidel direkt 120 Minuten lang in der Talkrunde aufeinander treffen, „das gab’s bislang noch nicht“. Sie und ihr Moderatorenkollege Günther Jauch seien „fast wie in einem Trainingslager“ auf die Show vorbereitet worden.

Die Regeln und Rahmenbedingungen des Quadrells auf RTL und ntv:

Günther Jauch und Pinar Atalay werden die Sendung moderieren.

Sie Sendezeit ist von 20.15 bis 22.15 Uhr.

RTL wird die Redezeit der vier Kanzlerkandidaten messen und sie auch im Verlauf der Sendung immer mal wieder einblenden.

Es sind Schlussplädoyers der Kandidaten vorgesehen

Parallel zur Sendung wird Forsa die Zuschauerinnen und Zuschauer befragen – es ist mit einer Blitz-Umfrage zu rechnen.

Lindner und Wagenknecht sind vorher dran – die Promis danach

15.55 Uhr: RTL sendet ab 19 Uhr Interviews mit Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) und Gregor Gysi (Die Linke) – sozusagen als Ausgleich dafür, dass sie und ihre Parteien nicht im Quadrell vertreten sind.

Ab 22.15 Uhr gibt es eine Analyse des Quadrells mit Promis. Ex-Nachrichtensprecher Peter Kloeppel, „Let’s-Dance“-Juror Joachim Llambi und Podcaster und Moderator Micky Beisenherz werden auf RTL dann ihren Senf zur zweistündigen Sendung abgeben.