„Wahlarena“ (ARD) im Liveticker: Aufregung um Wagenknecht

Die „ARD Wahlarena“ ist einer der letzten TV-Höhepunkte vor der Bundestagswahl am 23. Februar. Ab 21.15 Uhr stehen sich mit Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel alle vier Kanzlerkandidaten gegenüber. In 120 Minuten stellen sie sich den Fragen der anwesenden Zuschauer. Alle Entwicklungen findest du in diesem Liveticker.

19.55 Uhr: Auch am heutigen Abend dürfte die Migrationspolitik für einen hitzigen Schlagabtausch sorgen. Die Union will sich ihrerseits für einen „faktischen Aufnahmestopp“ einsetzen und Zurückweisungen konsequent durchsetzen. Konsequente Abschiebungen fordert auch die AfD. Sie will zudem die Duldung von Ausreisepflichtigen abschaffen. Die Grünen hingegen setzen sich dafür ein, dass das Grundrecht auf Asyl bestehen bleibt. Ebenso wie der subsidiäre Schutz nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die SPD pocht darauf, die Verfahren im Rahmen einer Abschiebung deutlich zu beschleunigen. Asylentscheidungen sollen „innerhalb von sechs Monaten“ getroffen werden.

18.30 Uhr: Für große Aufregung im Vorfeld der „Wahlarena“ sorgte das BSW in Person von Sahra Wagenknecht. Die Parteichefin wollte um jeden Preis an dem TV-Duell teilnehmen, doch der WDR, welcher die Show ausrichtet, setzt sie vor die Tür. Die Begründung: Man lädt nur Parteien ein, die konstant bei zehn oder mehr Prozentpunkten liegen. Das BSW hingegen hat aktuell mit der Sperrklausel zu kämpfen (Wahltrend BSW: 4,5 Prozent).



Aus Protest zog Wagenknecht sogar vor das Bundesverfassungsgericht – und kassierte auch hier eine Absage. Die Partei zeige nicht auf, wie sie durch die Nicht-Einladung in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt werde, heißt es in der Begründung.

Bereits die sechste „ARD-Wahlarena“

18.30 Uhr: Die „ARD-Wahlarena“ hat eine lange Tradition. Bereits seit 2005 organisiert Das Erste den Showdown wenige Tage vor der jeweiligen Bundestagswahl. Im Mittelpunkt der Sendung, welche von Louis Klamroth und Jessy Wellmer moderiert wird, stehen die Sorgen und Probleme der im Publikum anwesenden Wählerinnen und Wähler. In den 120 Minuten können sie die Kanzlerkandidaten live mit ihren Anliegen konfrontieren. Die Zuschauer konnten sich im Vorfeld mit ihren Fragen bei der ARD bewerben.

18.30 Uhr: Das jüngste TV-Duell, das von RTL und ntv ausgetragene Quadrell, verließ Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz als Sieger. In einer Forsa-Umfrage votierten 32 Prozent der Befragten für den CDUler. Auf Rang zwei landete Olaf Scholz (26 Prozent), gefolgt von Robert Habeck und Alice Weidel (jeweils 18 Prozent).