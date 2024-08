Trotz katastrophaler Prognose: Olaf Scholz „der beste Bundeskanzler“

Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen stehen unmittelbar vor der Tür, in beiden Bundesländern droht der SPD ein katastrophal schlechtes Abschneiden. Schuld daran ist auch die unnahbare Ampel-Politik unter der Führung von Olaf Scholz. Gesundheitsminister Lauterbach will davon jedoch nichts wissen und gerät im „Stern“-Interview ins Schwärmen.

Am 1. September finden die viel zitierten Schicksalswahlen im Osten statt. In Thüringen und Sachsen droht ein politischer Paukenschlag, denn die AfD ist mit 29,4 beziehungsweise 30,4 Prozent so stark wie noch nie in ihrer elfjährigen Parteiengeschichte! Olaf Scholz hat bei seiner Ernennung zum Bundeskanzler im Dezember 2021 untermauert, diesen potenziellen Rechtsruck prompt stoppen zu wollen – ein Schuss in den Ofen.

Lauterbach sicher: Olaf Scholz tut der SPD gut

Denn die SPD muss in beiden Bundesländern um den Einzug in den Landtag zittern! In Sachsen prognostizieren die Umfragen sechs Prozent, in Thüringen 6,2. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht trotz der beinahe historischen Tiefstwerte kein Scheitern des Kanzlers, im Gegenteil. „Olaf Scholz ist der beste Bundeskanzler, den wir je gehabt haben“, so der SPDler im Interview mit dem „Stern“.

Die Frage, ob Scholz der richtige Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im September 2025 sei, ist für ihn obsolet. „Olaf Scholz ist ein ausgesprochen intelligenter Mensch. Er geht keine unvertretbaren Risiken ein, aber traut sich auch an große Reformen“. Die SPD, die auch in der Sonntagsfrage mit 16 Prozent (- 9,7 Prozent) regelrecht abgestraft wird, ist „mit ihm sehr gut aufgestellt“.

Der Aufwind der Bundes-Opposition, die Union steht derzeit 34 Prozent (+ 9,9 Prozent), scheint ihn angesichts dieser Aussagen nicht großartige zu tangieren. „Die Ampel arbeitet besser, als es öffentlich dargestellt wird“, so der 61-Jährige.