Olaf Scholz plötzlich in Gefahr? Mann umarmt Kanzler ungehindert – „Wird Konsequenzen haben müssen“

Politiker, und vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz, werden vom Bundeskriminalamt geschützt. Das Personenschutzteam kontrolliert beispielsweise externe Örtlichkeiten und stimmt mit der Polizei weitere Schutzmaßnahmen ab. Grundsätzlich richtet sich der Schutz nach „einer individuellen Gefährdungsbewertung.“

Kanzler Scholz wird immer von Personenschützern begleitet – auch auf Reisen. Doch auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen soll es eine Panne im Sicherheitsablauf rund um den SPD-Politiker gegeben haben. Ein Mann kam Scholz hautnah.

Olaf Scholz: Mann hängt sich an Kanzler-Konvoi

Aber der Reihe nach: Am Mittwochabend (24. Mai) feierte Scholz das 25-jährige Jubiläum der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Nach Berichten der „Bild“ stiegen Scholz und Finanzminister Christian Lindner (FDP) anschließend mit ihrer Begleitung in gepanzerte Limousinen. Die Regierungskolonne wurde von Beamten der hessischen Landespolizei in Streifenwagen und auf Motorrädern abgesichert.

Doch diese Absicherung war wohl nicht ausreichend. Auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen und zum Regierungsflieger konnte sich ein privater Pkw an die Kolonne hängen. Am Steuer saß ein Mann, der später behauptete, er habe geglaubt, es handele sich um eine große Familienhochzeit. Weder der letzte Streifenwagen noch das Sicherheitspersonal am Flughafen bemerken den Wagen – ungehindert passierte er die Sicherheitsabsperrung. Und das, obwohl das Kennzeichen vorher nicht angemeldet worden ist. Die „Bild“ spricht von einer „Sicherheitspanne“.

Olaf Scholz: Pkw-Fahrer festgenommen

Als der Kanzler dann wenig später aus seiner Limousine aussteigt, kommt es zu der brenzligen Situation. Auf dem Rollfeld kommt der unbekannte Mann auf Scholz zu, schüttelt ihm die Hand und umarmt ihn sogar – ohne, dass die Personenschützer rechtzeitig eingeschritten sind. Erst dann seien die BKA-Personenschützer und Polizisten auf die potentiell bedrohliche Situation aufmerksam geworden und hätten den Mann festgenommen.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt ein Regierungssprecher den Vorfall, eine Sprecherin des BKA erklärt dazu in „Bild“: „Es wurde niemand verletzt. Die Person wurde ohne Widerstand von der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt festgenommen.“

Olaf Scholz: „Vorgang wird Konsequenzen haben“

Auch das Kanzleramt äußert sich: „Für Olaf Scholz war es in der konkreten Situation kein großer Vorfall, nur eine überraschend innige Umarmung. Im Rückblick stellt sich heraus, was da alles hätte passieren können.“ Scholz‘ BKA-Team habe intern zugegeben, dass es zu einer derartigen Situation nicht noch einmal kommen dürfe.

Das sieht auch Experte Dieter Fox, der selbst bildet Personenschützer ausbildet und Teil der Spezialeinheit GSG9 war, so. Gegenüber „Bild“ betont er: „In eine Schutzkolonne darf niemals ein fremdes Fahrzeug einscheren. Ein solcher Wagen muss sofort herausgedrängt werden.“ Das sei Bestandteil der Grundausbildung. Weiter mahnt der 76-jährige: „Dieser Vorgang wird bei Landespolizei, BKA und Fraport Konsequenzen haben müssen. Ein solches Versagen ist unbegreiflich.“