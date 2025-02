Olaf Scholz kann sich über hohe Rente freuen – so viel Geld erhält er als Alt-Kanzler

Aus der Traum für eine zweite Amtszeit. Olaf Scholz (SPD) hat die Bundestagswahl verloren. Seine Zeit als Kanzler ist abgelaufen. Doch so sehr es Scholz auch schmerzen wird, so sehr kann er sich auf sein Ruhegehalt freuen. Das sieht nämlich rosig aus.

Wie viel Ruhegehalt der Kanzler bekommt, hängt von der Dauer der Amtszeit ab. Die Amtsbezüge von Olaf Scholz sehen wie folgt aus: Er bekommt nach dem Bundesministergesetz 1 2/3 des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B11. Die Bezüge setzen sich aus folgenden Komponenten zusammen:

30.000 Euro verdient der Kanzler pro Monat

Amtsgehalt 19.434,78 Euro Allgemeine Stellenzulage 30,68 Euro Ortszuschlag 1.066,72 Euro Dienstaufwandsentschädigung 1.022,58 Euro Hälfte des Abgeordnetengehalts 5147,51 Euro Kostenpauschale (um 25 Prozent gekürzt) 3544,11 Euro Summe 30.416,66 Euro (Wissenschaftlicher Dienst Bundestag Stand 2023)

Und wie viel Ruhegeld bekommt Scholz nun? Nach vier vollendeten Jahren hat der Bundeskanzler einen Anspruch auf 27,74 Prozent der Amtsbezüge. Es steigt mit jedem weiteren Amtsjahr um 2,39167 Prozent bis zum Höchstsatz von 71,75 Prozent.

Olaf Scholz war ungefähr vier Jahre Bundeskanzler. Damit erhält er 27,74 Prozent. Das wären für Scholz etwa 5700 Euro. Da Olaf Scholz bereits Arbeitsminister (2007 bis 2009) und Finanzminister (2018 bis 2021) war, kommt noch eine Ministerpension hinzu. Auch sind die Jahre als Bundestagsabgeordneter mit einzurechnen und die Zeit als Regierender Bürgermeister in Hamburg.

Olaf Scholz kann sich aus mehreren Töpfen bedienen

Zudem hat der Altkanzler einen Anspruch auf ein Büro – auf Lebenszeit – zusammen mit Büroleitung, Referentenstellen, Schreibkräfte und Fahrer. Angela Merkel (CDU) erhält zum Beispiel nach einer Berechnung des Bundes der Steuerzahler insgesamt monatliche Altersbezüge von rund 15.000 Euro. Als die Altkanzlerin vor wenigen Monaten ihr neues Büro bezog, bekam sie neun Mitarbeiter mit Gehältern bis zu 10.000 Euro bewilligt.

Doch Olaf Scholz tritt sowieso als Kandidat für den Bundestag in Potsdam an. Da er auf dem ersten Listenplatz steht, wird er auch in den Bundestag kommen. Somit steht ihm die reguläre Abgeordneten-Diät zu. Diese würde verrechnet mit den Pensionsansprüchen. Doch wie es auch sei – Olaf Scholz wird sich über ein hohes Ruhegehalt freuen dürfen.