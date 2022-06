Olaf Scholz: Kanzler hätte keine Mehrheit mehr – Ampel schon am Ende?

Deutschland wolle der Ukraine helfen, ohne eine direkte Konfrontation zwischen der Nato und Russland herbeizuführen: so rechtfertigt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das als zögerlich kritisierte Vorgehen der Bundesregierung bei Waffenlieferungen für die Ukraine bei einem Gespräch mit dem Verein der Ausländischen Presse (VAP) in Berlin.

Erst seit Dezember 2021 hat die Ampel unter Kanzler Olaf Scholz in Deutschland das Ruder übernommen, doch schon steckt die Koalition in der Krise. Der Ukraine-Krieg und die dadurch angetriebene Inflation und Energiekrise bestimmen die Agenda.

Besonders die SPD und FDP müssen in diesem Regierungsbündnis Federn lassen. Das zeigten auch die jüngsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW. Dagegen gewinnen die Grünen mit Vizekanzler Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock seit dem Ukraine-Krieg an Zustimmung. In den Ländern setzen die Grünen nun auf Koalitionen mit der CDU. Schwarz-Grün regiert künftig in vier Bundesländern. Neben NRW und Schleswig-Holstein auch noch in Hessen und Baden-Württemberg.

Kanzler Olaf Scholz hätte keine Mehrheit mehr – Ampel schon am Ende?

Eine neue Umfrage von YouGov unterstreicht jetzt diesen schwarz-grünen Trend: Olaf Scholz schmiert mit seiner SPD ab. Genauso wie Christian Lindner mit der FDP. Ist die Ampel schon am Ende und nur ein Zwischenspiel bis zu einem neuen Bündnis aus Christdemokraten und Grünen?

Mehr über Olaf Scholz:

Der 63-Jährige ist in Hamburg aufgewachsen.

Der Sozialdemokrat war Bundesminister für Arbeit und Soziales (2007-2009), Erster Bürgermeister von Hamburg (2011-2018) sowie Bundesfinanzminister (2018-2021).

Seit dem 8. Dezember 2021 ist Scholz Bundeskanzler.

Der Hanseat ist verheiratet mit der SPD-Politikerin Britta Ernst.

Die Umfragewerte: Laut YouGov steht die Union wieder bei 30 Prozent und nähert sich damit Werten wie zu besseren Zeiten unter Kanzlerin Angela Merkel an. Die Grünen wären mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft und würden im Vergleich zur Bundestagswahl mehr als sechs Prozentpunkte zulegen. Allerdings ohne Aussicht auf das Kanzleramt für Habeck oder Baerbock ...

Eine Neuauflage der Ampel in anderer Reihenfolge wäre laut dieser Umfrage gar nicht mehr möglich: Sozialdemokraten, Liberale und Grüne kommen zusammen nur noch auf 46 Prozent. Die aktuelle Opposition im Bundestag (CDU/CSU, AfD und Linkspartei) dagegen auf 48 Prozent.

Umfrage-Schock für Kanzler Scholz: SPD wieder im Tal der Tränen, FDP droht Neuauflage von Trauma

Die SPD muss höllisch aufpassen, denn die Partei befindet sich mit 18 Prozent laut YouGov schon fast immer im Umfrage-Tal der Tränen wie in früheren Jahren. Auch die FDP sackt bedrohlich ab: Nur noch 7 Prozent würden sie wählen. Droht den Liberalen ein ähnliches Schicksal wie 2013, als sie nach einer schwarz-gelben Regierungsbeteiligung sogar aus dem Bundestag flogen?

Sonntagsfrage von YouGov zur Bundestagswahl: CDU/CSU 30 % | GRÜNE 21 % | SPD 18 % | AfD 12 % | FDP 7 % | DIE LINKE 6 % | FREIE WÄHLER 1 % | Sonstige 6 %

Auffällig bei YouGov: Nicht nur die Union schneidet hier deutlich stärker ab als in anderen aktuellen Umfragen, etwa von INSA oder Forsa, sondern auch die Linkspartei und die AfD kommen vergleichsweise gut weg. Die AfD dürfte demnach mit 12 Prozent rechnen, die Linkspartei wäre mit 6 Prozent drin im Bundestag.

Der Trend jedoch stimmt in den Umfragen aller Institute überein: Die Union erholt sich von der Wahlpleite 2021, die Grünen überflügeln die SPD, die FDP schwächelt.