Luisa Neubauer rechnet mit den Grünen ab – „Liegt in Scherben“

Viele hatten es schon vor der Bundestagswahl kommen sehen: Fridays for Future wendet sich ab von den Grünen, die in ihrer Regierungsverantwortung nicht das liefern und halten können, was sie in der Opposition forderten. Luisa Neubauer, die bekannteste deutsche Aktivistin gegen die Klimakrise, findet deutliche Worte über die Arbeit des grünen Regierungsteams um Robert Habeck und Annalena Baerbock.

In einem Gastbeitrag in der „Zeit“ rechnet Luisa Neubauer sechs Monate nach dem Start der Ampel mit der Bilanz der Grünen ab – ihrer eigenen Partei.

Luisa Neubauer rechnet hart mit den Grünen ab – „Liegt in Scherben“

„Wenn es jemals die Illusion gab, dass sich das mit dem Klima schon klärt, sobald die Richtigen regieren – dann liegt sie jetzt in Scherben“, so Neubauer in ihrem Beitrag.

Angesichts von Entscheidungen wie dem Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro oder dem Tankrabatt, urteilt sie bitter: „Erstmals erleben wir die langersehnte Geschwindigkeit in der Politik, bloß nicht für die Klimawende, sondern für immer mehr fossile Entscheidungen.“

Die 26-Jährige ist das Gesicht der deutschen „Fridays for Future“-Bewegung.

Sie hat einen eigenen Podcast, veröffentlichte zwei Bücher und ist „Stern“-Kolumnistin.

Die Hamburgerin studiert in einem Masterstudiengang Geographie in Göttingen.

Ihre zwei Jahre jüngere Cousine Carla Reemtsma gehört ebenfalls zur Spitze der Klimaschutzbewegung in Deutschland.

Distanz zu den Grünen: Klimaaktivistin Luisa Neubauer zerlegt die Ampel-Regierungsbilanz

Dann geht sie auf Distanz zu den Grünen: „Sollte uns das überraschen, nur weil die Grünen mitregieren? Auch nicht! Die werden so hart für jedes Gramm an Idealen gefeiert, das sie über Bord werfen, da wird sich absehbar keine neue Öko-Opposition herausbilden.“

Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ist enttäuscht von der Zwischenbilanz der Grünen in der Bundesregierung. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Jörg Carstensen, picture alliance / Jörg Carstensen | Jörg Carstensen

Wirtschaftsminister Robert Habeck reiste nach Ausbruch des Ukraine-Krieges nach Katar und Abu Dhabi, um mit den Öl-Scheichs neue Verträge zu verhandeln. Außerdem setzt er sich für den Import von mehr Flüssiggas aus den USA sowie dem schnellen Ausbau von Flüssiggas-Terminals an der Nordseeküste ein. Für den pragmatischen Umgang mit der Energiekrise wird Habeck über die politischen Lager hinweg gelobt. Von grüner Energiewende-Politik ist dabei aber angesichts des Ukraine-Krieges weniger übrig geblieben.

Auch die regierende SPD bekommt von Luisa Neubauer ihr Fett weg

Doch nicht nur die Grünen bekommen von Neubauer die Quittung. Auch von den jungen SPD-Abgeordneten fühlt sie sich in der „Zeit“ im Stich gelassen im politischen Kampf: „Wo sind eigentlich die 49 Jusos im Bundestag, die doch irgendwann noch mal Revolution in der SPD machen wollten?“

Bereits die Cousine von Luisa Neubauer, die Klima-Aktivistin Carla Reemtsma zeigte sich tief enttäuscht von den Grünen in Regierungsverantwortung. Schon im Januar warf sie in einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ der Ampel-Regierung einen „Bruch der Versprechen mit Ansage“ vor.