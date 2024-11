Michael Wendler antwortet Donald Trump – aber kapiert die Frage falsch

Schlagersänger Michael Wendler zeigt sich nach dem Sieg Donald Trumps bewegt. Wahrscheinlich noch berauscht von dem Triumph des Republikaners, sorgt er mit einem Tweet für Gelächter.

Einen Tag nach der US-Präsidentschaftswahl, die am 5. November stattgefunden hat, zeigt sich Michael Wendler bewegt. Jubelnd und in Großbuchstaben schreibt er auf X (früher Twitter): „Herzlichen Glückwunsch Amerika. Trump ist Präsident. Auch, wenn es die meisten Deutschen durch die mediale Verhetzung noch nicht erkennen. Aber er wird die Welt von den linken Verrückten und ihrem woken Schwachsinn befreien. Ich war und bin Trump. Heute ist einer meiner schönsten Tage. Herzlichen Glückwunsch, Donald Trump und Elon Musk.“

Michael Wendler „kann einfach kein Englisch“

„Mediale Verhetzung“, „linke Verrückte“ und „woker Schwachsinn“ – dafür, dass es einer seiner schönsten Tage sein soll, scheint viel Verbitterung in den Worten Wendlers zu stecken.

Wahrscheinlich noch berauscht von dem Sieg Trumps, antwortet Michael Wendler auf einen X-Post des Republikaners. Trump fragt seine Follower: „Sind Sie der Meinung, dass Gay Pride-Flaggen von allen Regierungsgebäuden verboten werden sollten? Ja oder nein?“ Wendler schreibt: „NO NO NO“

Wendler wolle also weiterhin Regenbogen-Flaggen an Regierungsgebäuden. Das sorgt für Irritationen. Schließlich hat Wendler ja vorher noch über „woken Schwachsinn“ geschrieben. Eine X-Nutzerin fragt deshalb auf X: „Ist der Wendler jetzt woke?“ Ihre Frage beantwortet sie gleich selbst: „Nein, er kann nur einfach kein Englisch.“

Michael Wendler wird zum Gespött im Netz

Ein anderer User merkt an: „Sag, dass du kein Englisch kannst, ohne zu sagen, dass du kein Englisch kannst. Danke für die Unterstützung Herr Wendler“

„Michael I thought you wohnst in Amerika and because of this you Talk Englisch. But there have I me wohl getäuscht“, macht sich ein weiterer in feinem Denglisch über Wendlers Kommentar lustig.

Ein anderer User sagt ironisch: „Ich finds wirklich gut, dass du dich für LGBTQ einsetzt. Hätte ich von dir altem Querdenker gar nicht gedacht!“

Michael Wendler ist seit dem Jahr 2020 wiederholt mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien rund um Corona aufgefallen. Dies führte zum Bruch mit RTL, seinen bisherigen Werbepartnern, Veranstaltern und seinem Manager.