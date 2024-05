Kurz nach dem Valentinstag war es soweit: Gesundheitsminister Karl Lauterbach präsentierte der Hauptstadt sein neues Liebesglück. Alle sollen es nun sehen!

Hand in Hand kam das Paar zur Eröffnung der Berlinale und schaute sich die Premiere des Films „Small Things Like These“ an. Ein Auftritt nicht durch die Hintertür, sondern auf dem roten Teppich! Die Fotografen und Kameraleute ließen sich das Motiv nicht entgehen.

Gesundheitsminister privat: Er klagte lange über sein Single-Leben

Noch 2022 klagte Lauterbach, dass es „aussichtslos“ sei, was das Liebesleben angehe. Für Dating-Apps habe er „keine Zeit“ und auch „keine Chancen“. Schon 2021 bemitleidete er sein Privatleben in einem Interview mit der Zeitschrifte „Bunte“. Es könne „leider keine Rede“ davon sein, dass ihm seine größere Bekanntheit seit der Corona-Krise bei den Frauen geholfen habe. „Aber ich möchte tatsächlich nicht den Rest des Lebens Single bleiben“, so Lauterbach damals.

Lauterbach verliebt: Wer ist seine neue Partnerin?

Nun die Wende: Lauterbach ist frisch verliebt, er hat wieder eine Partnerin! Anfang 2024 wurde die Beziehung bekannt. Der 60-Jährige hat mit Elisabeth Niejahr (58) ein neues privates Glück gefunden. Niejahr ist eine bekannte Wirtschaftsjournalistin und war in den vergangenen Jahren auch schon sehr häufig in TV-Talkshows zu sehen – sogar schon bei Lauterbachs Lieblingsgastgeber Markus Lanz. Zwischen 2013 und 2019 war sie regelmäßig in der monatlich ausgestrahlten rbb-Talkshow „Thadeusz und die Beobachter“.

Karl Lauterbach mit seiner neuen Partnerin Elisabeth Niejahr. Foto: IMAGO/APress International

Ihre Karriere begann beim „Spiegel“, später wechselte sie zur „Zeit“ und schließlich als Chefreporterin zur „Wirtschaftswoche“. Daneben schrieb sie mehrere Bücher. Seit 2020 ist Niejahr, die eine Tochter hat, Geschäftsführerin im Bereich „Demokratie stärken“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Lauterbach hat somit eine echte Karriere-Frau an seiner Seite, die ebenfalls bestens vernetzt ist im politischen Berlin.

Ob die neue Freundin Lauterbach nun auch wieder politisch Auftrieb verleihen kann? Aktuell hängt das Cannabis-Legalisierungsgesetz fest. Noch wichtiger: Die Krankenhausreform soll das Meisterstück des SPD-Ministers in dieser Legislaturperiode werden, doch der Abbau von Kliniken sorgt für Unmut auf dem Land.