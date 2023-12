Jetzt provoziert Lauterbach die FC-Bayern-Fans: „Braucht den Abpfiff“

Bayer Leverkusen steht derzeit mit vier Punkten vor dem FC Bayern München an der Tabellenspitze. Wenn es nach Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht, soll das auch so bleiben. Er wünscht Leverkusen als Meister und verteilt eine Spitze gegen den FC Bayern München.

So sagte der Minister in einem Interview mit der Rheinischen Post: „Die Ära Bayern München braucht endlich den Abpfiff.“ Lauterbach fügte hinzu: „Außerdem gewinne ich dann eine Wette.“

Lauterbach würde sich „für dieses junge und starke Team und für die ganze Bundesliga“ freuen

Was für eine Wette der SPD-Gesundheitsminister meint und mit wem er sie zu welchem Einsatz abgeschlossen hat, verrät er aber nicht.

Sollte das Team von Trainer Xabi Alonso am Ende tatsächlich ganz oben stehen, würde er sich „für dieses junge und starke Team und für die ganze Bundesliga“ freuen, wie der Minister ausführt. Mit ihm dürften sich auch viele andere Fußballfans freuen.

Auf X (früher Twitter) reagieren die Nutzer ambivalent. Einige teilen mit, dass sie vielmehr für ein Ende der Ampel-Koalition seien. Andere fragen, ob das schon Satire sei. Wieder andere schreiben etwas zu Lauterbachs Wunsch. Und dann gibt es noch User, die sich mehr von ihm in der Gesundheitspolitik mehr erhoffen.

„Mich interessiert Fußball zwar null, aber die Bayern-Ära sollte tatsächlich endlich mal beendet werden. Und dabei denke ich nicht nur an Fußball…“

„Immer noch beleidigt wegen Joshua Kimmich?“

„Habe gerade wirklich andere Probleme. Aber wir Ärzte interessieren Sie ja leider nicht.“

Der FC Bayern wurde zuletzt elfmal in Folge Deutscher Meister. Der letzte andere Titelträger in der Bundesliga war Borussia Dortmund – im Jahr 2012. In der Saison 2022/2023 war der BVB denkbar nah daran, den Bayern den Titel zu entreißen, verpatzte die Deutsche Meisterschaft dann aber am 34. Spieltag mit einem 2:2 gegen Mainz.