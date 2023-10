Landtagswahl in Hessen: Kommt jetzt ausgerechnet DIESER Koalitionswechsel?

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Hessen stehen so gut wie fest. Die CDU ist mit fast 35 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der AfD mit über 17 Prozent. Nancy Faeser hat mit ihrer SPD einen absoluten Katastrophenwert eingefahren: Gerade mal knapp über 15 Prozent schaffen es die hessischen Sozialdemokraten.

Was bedeutet das nun für die Regierung in dem mitteldeutschen Bundesland? Klar ist: Die Wähler wünschen sich eine neue, andere Koalition als bisher Schwarz-Grün.

Seit nunmehr zehn Jahren regieren CDU und Grüne zusammen in Hessen. Obwohl die Grünen gegenüber der letzten Landtagswahl an Stimmen verloren haben, sind sie nach der AfD die drittstärkste Kraft. Eine weitere Schwarz-Grüne Koalition in Hessen würde sich also anbieten. Die Grünen haben sich dafür auch schon bereit gezeigt.

Auch interessant für Dich: Landtagswahl in Hessen: Jetzt ist es klar – Katastrophenwert für Nancy Faeser

Die Christdemokraten in Hessen hatten sich vor der Wahl noch nicht auf klare Koalitionsaussagen festlegen lassen. Eines stellte die CDU jedoch, wie alle anderen Parteien auch, klar: Eine Koalition mit der AfD wird es nicht geben.

Koalition in Hessen: Ausgerechnet DIESE Partei?

Also wieder Schwarz-Grün? Das hat für viele Hessen in den letzten Jahren gut funktioniert. Doch jetzt erstaunen die Befragten in einer Umfrage des ZDF mit einem Koalitionswunsch. Ausgerechnet die abgeschmierte SPD wollen 45 Prozent der Befragten gemeinsam mit der CDU in einer Regierung sehen. Für die Grünen als Koalitionspartner stimmten hingegen nur 36 Prozent.

Möchtest Du noch mehr wissen?

Die Freien Wähler scheitern, allem Anschein nach, an der Fünf-Prozent-Hürde. In Bayern ist die Partei eine etablierte Kraft, die mit der CDU koaliert. Auch die Linkspartei und die FDP müssen um ihren Einzug in den hessischen Landtag bangen.